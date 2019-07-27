سعر الدولار اليوم السبت 27-7-2019 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم يشهد استقرار نسبي بجميع البنوك المصرية والسوق السوداء بعد أن شهد تراجع مفاجئ في شهر فبراير الماضي ومن المتوقع أن يستمر مستقرا في الفترة القادمة نظرا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر مؤخرا وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والمشاريع الضخمة التي توفر فرص العمل وتفتح الاستثمار لضخ العملات الأجنية, كما تعمل الحكومة المصرية بكل جهد الى عودة السياحة لانها من العوامل المهمة التي تساعد على توفير العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم.

في نفس الوقت تعد الورقة الخضراء من أهم العملات الأجنبية في العالم, وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات للقضاء على السوق السوداء في مصر بسبب التلاعب من تجار العملة خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنية, الأمر الذي رفع سعر الدولار بشكل كبير في 2016 بالسوق السوداء ثم بدأ يستقر مع بداية 2018 بعد أن نجحت الحكومة في القضاء على السوق السوداء حيث أصبح سعر الدولار قريب جدا من سعر البنوك، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش.

سعر الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.55 16.65 بنك التعمير والإسكان 16.55 16.65 كريدي أجريكول 16.55 16.65 المصرف المتحد 16.54 16.64 البنك الأهلي المصري 16.54 16.64 بنك مصر 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.53 16.63 البنك التجاري الدولي CIB 16.52 16.62

سعر الدولار في السوق السوداء.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 16.58 جنيها للشراء بينما سجل 16.68جنيها للبيع ويذكر أن سعر الورقة الخضراء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش.