 التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم السبت 27-7-2019 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

كتب محمد ناصرفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم السبت 27-7-2019 بالبنوك المصرية والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم يشهد استقرار نسبي بجميع البنوك المصرية والسوق السوداء بعد أن شهد تراجع مفاجئ في شهر فبراير الماضي ومن المتوقع أن يستمر مستقرا في الفترة القادمة نظرا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر مؤخرا وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة والمشاريع الضخمة التي توفر فرص العمل وتفتح الاستثمار لضخ العملات الأجنية, كما تعمل الحكومة المصرية بكل جهد الى عودة السياحة لانها من العوامل المهمة التي تساعد على توفير العملات الأجنبية خاصة الدولار  الأمريكي أمام الجنية المصري.

سعر الدولار اليوم.

في نفس الوقت تعد الورقة الخضراء من أهم العملات الأجنبية في العالم, وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات للقضاء على السوق السوداء في مصر بسبب التلاعب من تجار العملة خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنية, الأمر الذي رفع سعر الدولار بشكل كبير في 2016 بالسوق السوداء ثم بدأ يستقر مع بداية 2018 بعد أن نجحت الحكومة في القضاء على السوق السوداء حيث أصبح سعر الدولار  قريب جدا من سعر البنوك، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش.

سعر الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5816.67
البنك العربي الأفريقي الدولي16.5516.65
بنك التعمير والإسكان16.5516.65
كريدي أجريكول16.5516.65
المصرف المتحد16.5416.64
البنك الأهلي المصري16.5416.64
بنك مصر16.5416.64
بنك الإسكندرية16.5316.63
البنك التجاري الدولي CIB16.5216.62

سعر الدولار في السوق السوداء.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 16.58 جنيها للشراء بينما سجل 16.68جنيها للبيع ويذكر أن سعر الورقة الخضراء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش.

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمد ناصر

طالب بكلية آداب المنصورة قسم علم نفس أهتم بكل ما هو جديد بالسوشيال ميديا وأعمل كاتب ومحرر بموقع نجوم مصرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.