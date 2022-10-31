سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع وخبير اقتصادي يكشف موعد التراجع

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بطريقة غير متوقعة في الساعات الأخيرة، عقب قرار البنك المركز برفع سعر الفائدة. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم سعر الجنيه المصري في البنوك حاليا مقابل الدولار، وتوقعات خبير اقتصادي عن موعد ثبات سعر الجنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه سعر 24.12 جنيها للشراء و 24.20 جنيها للبيع في البنوك التالية:

مصرف أبو ظبي الإسلامي.

البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 24.15 للشراء و 24.20 للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.14 جنيها.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة القادمة

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من المتوقع أن ينتهي في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أن التراجع سوف يبدأ في منتصف نوفمبر، بعد مجموعات تغيرات اقتصادية تحدث، سوف تساعد في استعادة الجنيه لتوازنه أمام الدولار.

وأشار إلى أن أهم هذه التغيرات هي وصول أول شريحة من قرض صندوق النقد، فضلا عن ضخ عملة صعبة من قبل عدة مؤسسات مانحة.