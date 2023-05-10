Coinbase تخطط لتوسيع نشاطها بالإمارات

تخوض منصة Coinbase والتي تعتبر من كبار منصات تداول العملات الرقمية عالميا، محادثات مع منظمي سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لتوسيع ترخيص منصة Coinbase International Exchange والتي تم إطلاقها مؤخرا داخل الدولة الخليجية.

وقالت نائبة رئيس Coinbase لتطوير الأعمال الدولية والتجارية، نانا موروغيسان، عبر تصريحات صحفية أن إدارة المنصة تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا استراتيجيا محتملا لعملياتها الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت موروغيسان إنها سعيدة بالتواجد في دبي وأبو ظبي للقاء أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين وبخاصة وأنه ليس هناك أي شك في أن الإمارات العربية المتحدة لديها القدرة على أن تكون مركزا استراتيجيا لمنصة Coinbase ، مما سيوسع جهودنا في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة قامت مؤخرا بزيادة تدقيقها على الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص للعملات الرقمية داخل البلاد في أعقاب انهيار منصة FTX الرقمية، حيث تطلب الإمارات حاليا معلومات إضافية من البورصات مثل بينانس Binance لتطبيق تدابير امتثال أكثر صرامة لحماية مستخدمي التجزئة والمستثمرين المحترفين على حد سواء.