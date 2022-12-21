البنك المركزي يجتمع 22 ديسمبر 2022..هل سيكون هناك تعويم جديد؟

حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري في انتظار اجتماع البنك المركزي غداً الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية أن هذا الاجتماع سيُتخذ فيه الكثير من القرارات التي تهم المواطن المصري خاصة بعد حالة الهياج الموجودة في الأسعار وخاصة سوق العملات وسوق الذهب.

قرارات صندوق النقد الدولي

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بالموافقة على عقد مدته 46 شهراً مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليار دولار، والذي كانت من شروطه :-

وجود إصلاحات شاملة تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.

التحول الدائم لتأمين سياسة سعر الصرف المرن وذلك لتقليل معدلات التضخم.

الحفاظ على أمان الفئات الاجتماعية الضعيفة في ظل الإصلاح الاقتصادي.

إصلاحات هيكلية واسعة لتقليص بصمة الدولة.

هل سيكون هناك تعويم جديد؟

وبعد قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على القرض الممنوح لمصر وتأكيده على اتباع سياسة سعر الصرف المرن فمن المتوقع حسب ما يصرح خبراء اقتصاديون أن تشهد قرارات البنك المركزي غدا تحرير في سعر الصرف “التعويم” وذلك لخفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلد.

من الجدير بالذكر أنه ليس فقط سوق العملة هو الذي يعاني من ارتباك فسوق الذهب أيضا يشهد انقلابات عديدة فقد وصل سعر الجرام في بعض الوقت إلى 1900 جنيه لعيار 21 وهو ما جعل الكثير من التجار يقومون بوقف التعامل مؤقتا في سوق الذهب من حيث البيع والشراء ،فالتجار يسعرون الدولار الأمريكي في السوق الموازية بحوالي 34 جنيه وهو ما يتنافى مع السعر الرسمي في البنوك والذي لا يتعدى 25 جنيه وبالرغم من التكهنات المسيطرة على المجتمع المصري بشأن وجود تعويم جديد ننتظر غداُ اجتماع البنك المركزي غدا والذي سيرد على كل هذه التكهنات وسيشهد قرارات مهمة جداً

سعر الدولار في مصر اليوم 21/12/2022

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري NBE 24.64 ج.م 24.69 ج.م البنك التجاري الدولي CIB 24.68 ج.م 24.75 ج.م بنك قطر الوطني الأهلي QNB 24.68 ج.م 24.75 ج.م بنك كريدي أجريكول مصر 24.65 ج.م 24.75 ج.م المصرف العربي الدولي AIB 24.61 ج.م 24.71 ج.م مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB 24.72 ج.م 24.75 ج.م البنك العقاري المصري العربي 24.69 ج.م 24.75 ج.م بنك قناة السويس 24.65 ج.م 24.75 ج.م بنك مصر 24.64 ج.م 24.69 ج.م بنك بلوم 24.65 ج.م 24.75 ج.م بنك الإسكندرية 24.70 ج.م 24.75 ج.م EGBANK 24.72 ج.م 24.75 ج.م المصرف المتحد 24.65 ج.م 24.75 ج.م بنك HSBC 24.65 ج.م 24.75 ج.م

سعر الذهب في مصر اليوم 21/12/2022