سعر الأسمنت في مصر السبت 13 يوليو 2019 محدث يومياً

نقدم لكم متابعة مستمرة بصفة يومية لأحدث سعر الأسمنت في مصر اليوم، ويشهد حاليا سعر مواد البناء وخاصة سعر الأسمنت والحديد في السوق المصري بعض التذبذبات الكبيرة، حيث تعرض سعر الأسمنت خلال شهر مارس الماضي وخاصة الثلاثة أسابيع الأولى إلى ارتفاعات كبيرة، تجاوزت خلالها أسعار طن الأسمنت قيمة الألف جنيه مصري وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان يتم بيعه في الشهر السابق له فبراير بمتوسط سعر يصل إلى نحو 820 لكل طن أسمنت.

سعر الأسمنت اليوم في المصانع المصرية

نستعرض معكم من خلال بيانات الجدول التالي متوسط سعر طن الأسمنت في العديد من المصانع المصرية، كما يشمل الجدول مقارنة لأسعار الأسمنت خلال الأيام الأخيرة، وكانت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 880 870 870 الشركة العربية للأسمنت النصر 835 838 840 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 828 830 833 أسمنت أسيوط المهندس 835 838 838 صناعات مواد البناء التعمير 835 838 838 أسمنت أسك المنيا أسيك 855 860 860 أسمنت أسيك المنيا حورس 840 860 860 أسمنت النهضة الصخرة 823 823 825 أسمنت وادي النيل المصري 825 828 828 أسمنت وادي النيل وادي النيل 825 828 828 لافارج للأسمنت المخصوص 845 843 845 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 823 825 825 أسمنت العريش العسكري 828 830 833 أسمنت سيناء سيناء 828 833 833 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 833 833 835 السويس للأسمنت السويس 840 840 840 أسمنت بورتلاند طرة طرة 850 850 850 أسمنت حلوان حلوان 850 853 850 أسمنت شورى شورى 828 838 838 مصر بني سويف مصر بني سويف 840 855 858 أسمنت السويدي السويدي 880 870 873 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 823 825 825 مصر للأسمنت قنا المسلة 823 825 825

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ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

أسباب ارتفاعات أسعار الأسمنت في مصر

قد أرجع عضو في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية خلال تصريحات صحفية السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت في مصر إلى نقص المعروض من الأسمنت في السوق، وذلك على الرغم من توافر العديد من مصانع وشركات الأسمنت في مصر، ويتجاوز عددها نحو 20 مصنع أسمنت وذلك بعد طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قامت باستغلال تلك الأزمة بمساعدة التجار في السوق لزيادة السعر على المواطن المصري.

ما تأثير رخص الأسمنت الجديدة على السوق المصري

قامت هيئة التنمية الصناعية المصرية في العام قبل الماضي 2016 بطرح نحو 14 رخصة خاصة بمصانع إنتاج الأسمنت، لكن في النهاية تم الموافقة على ثلاثة شركات فقط، وقد أكد السيد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت في الإسكندرية خلال تصريحات صحفية وقتها بطرح الحكومة المصرية لتلك الرخص، حيث أشار إلى أن رخص الأسمنت الجديدة سوف تضيف إلى السوق المصري نحو 2 مليون طن أسمنت جديد خلال عام 2019، وذلك سوف يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب المتزايد المتوقع.

كما أن تلك الرخص تساهم في زيادة عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر إلى نحو 21 شركة، مما يؤدي إلى المنافسة فيها بينها لصالح المستهلك المصري، وبالتالي العمل على خفض سعر الأسمنت، وأشار مخيمر إلى أن زيادة الإنتاج المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي سوف يتبعه تصدير الفائض من الإنتاج، وبالتالي يساهم قطاع الأسمنت في إدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصرية.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

شهد سعر طن الأسمنت في السوق المحلية اليوم انخفاض نسبي، بعد الارتفاعات الكبيرة المتتالية خلال الأيام السابقة، والتي حقق خلالها طن الأسمنت أسعار غير مسبوقة في سوق مواد البناء المصري، والأسعار اليوم كما هي واردة في عاليه محدثة بصفة يومية وفق آخر سعر معلن من قبل مصانع وتجار الأسمنت في مصر.