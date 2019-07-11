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سعر الأسمنت في مصر السبت 13 يوليو 2019 محدث يومياً

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الأسمنت في مصر السبت 13 يوليو 2019 محدث يومياً
أسعار الأسمنت في مصر اليوم

نقدم لكم متابعة مستمرة بصفة يومية لأحدث سعر الأسمنت في مصر اليوم، ويشهد حاليا سعر مواد البناء وخاصة سعر الأسمنت والحديد في السوق المصري بعض التذبذبات الكبيرة، حيث تعرض سعر الأسمنت خلال شهر مارس الماضي وخاصة الثلاثة أسابيع الأولى إلى ارتفاعات كبيرة، تجاوزت خلالها أسعار طن الأسمنت قيمة الألف جنيه مصري وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد أن كان يتم بيعه في الشهر السابق له فبراير بمتوسط سعر يصل إلى نحو 820 لكل طن أسمنت.

 

سعر الأسمنت اليوم في المصانع المصرية

نستعرض معكم من خلال بيانات الجدول التالي متوسط سعر طن الأسمنت في العديد من المصانع المصرية، كما يشمل الجدول مقارنة لأسعار الأسمنت خلال الأيام الأخيرة، وكانت الأسعار في مصر اليوم على النحو التالي

الشركةالمنتجمتوسط أسعار الأسمنت اليومسعر الأسمنت أمسسعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنتالمسلح880870870
الشركة العربية للأسمنتالنصر835838840
الشركة العربية للأسمنتالعسكري بني سويف828830833
أسمنت أسيوطالمهندس835838838
صناعات مواد البناءالتعمير835838838
أسمنت أسك المنياأسيك855860860
أسمنت أسيك المنياحورس840860860
أسمنت النهضةالصخرة823823825
أسمنت وادي النيلالمصري825828828
أسمنت وادي النيلوادي النيل825828828
لافارج للأسمنتالمخصوص845843845
أسمنت ميدكو أسوانأسوان823825825
أسمنت العريشالعسكري828830833
أسمنت سيناءسيناء828833833
الشركة القومية للأسمنتالفاخر833833835
السويس للأسمنتالسويس840840840
أسمنت بورتلاند طرةطرة850850850
أسمنت حلوانحلوان850853850
أسمنت شورىشورى828838838
مصر بني سويفمصر بني سويف840855858
أسمنت السويديالسويدي880870873
أسمنت جنوب الواديجنوب الوادي823825825
مصر للأسمنت قناالمسلة823825825

 

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ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

 

أسباب ارتفاعات أسعار الأسمنت في مصر

قد أرجع عضو في شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية المصرية خلال تصريحات صحفية السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الأسمنت في مصر إلى نقص المعروض من الأسمنت في السوق، وذلك على الرغم من توافر العديد من مصانع وشركات الأسمنت في مصر، ويتجاوز عددها نحو 20 مصنع أسمنت وذلك بعد طرح رخص جديدة خلال عام 2016، إلا أن المصانع قامت باستغلال تلك الأزمة بمساعدة التجار في السوق لزيادة السعر على المواطن المصري.

 

ما تأثير رخص الأسمنت الجديدة على السوق المصري

قامت هيئة التنمية الصناعية المصرية في العام قبل الماضي 2016 بطرح نحو 14 رخصة خاصة بمصانع إنتاج الأسمنت، لكن في النهاية تم الموافقة على ثلاثة شركات فقط، وقد أكد السيد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت في الإسكندرية خلال تصريحات صحفية وقتها بطرح الحكومة المصرية لتلك الرخص، حيث أشار إلى أن رخص الأسمنت الجديدة سوف تضيف إلى السوق المصري نحو 2 مليون طن أسمنت جديد خلال عام 2019، وذلك سوف يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب المتزايد المتوقع.

رخص مصانع الأسمنت الجديدة
هيئة التنمية الصناعية المصرية

 

كما أن تلك الرخص تساهم في زيادة عدد شركات الأسمنت العاملة في مصر إلى نحو 21 شركة، مما يؤدي إلى المنافسة فيها بينها لصالح المستهلك المصري، وبالتالي العمل على خفض سعر الأسمنت، وأشار مخيمر إلى أن زيادة الإنتاج المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي سوف يتبعه تصدير الفائض من الإنتاج، وبالتالي يساهم قطاع الأسمنت في إدخال العملة الصعبة إلى الدولة المصرية.

 

سعر الأسمنت اليوم في مصر

شهد سعر طن الأسمنت في السوق المحلية اليوم انخفاض نسبي، بعد الارتفاعات الكبيرة المتتالية خلال الأيام السابقة، والتي حقق خلالها طن الأسمنت أسعار غير مسبوقة في سوق مواد البناء المصري، والأسعار اليوم كما هي واردة في عاليه محدثة بصفة يومية وفق آخر سعر معلن من قبل مصانع وتجار الأسمنت في مصر.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.