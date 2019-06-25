أحدث عروض كارفور اليوم في مصر لشهر يونيو 2019 | تخفيضات أسعار عروض كارفور على جميع المنتجات والأجهزة

الآن مع استعراض عروض كارفور مصر اليوم الخاصة بشهر يونيو 2019، حيث يبحث العديد من المواطنين عن أحدث العروض التي تقدمها الشركات والهايبر ماركت فى مصر، ولعل من أشهرها فى السوق المصري هايبر ماركت كارفور، الذي يقدم العديد من العروض والأسعار المخفضة على مدار الموسم، وتشمل جميع السلع سواء كانت سلعة استهلاكية أو معمرة، ومن أمثلتها (الأغذية، المشروبات، الملابس، العناية الشخصية، الاتصالات، التسلية، الترفيه، المنتجات المنزلية، الأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها)، وسوف نستعرض معكم فى هذا الموضوع أجدد العروض التي أعلنت عنها كارفور مصر 2019.
عروض كارفور مصر اليوم شهر يونيو 2019
تعمل شركة ماجد الفطيم الإماراتية على تشجيع المنتج المصري، ومن خلال فروعها هايبر ماركت كارفور قامت بعمل عروض أسعار تنافسية، تختلف عن مثيلاتها فى السوق الخارجي، من حيث الجودة والسعر، حيث أعلن هايبر ماركت كارفور عن عروض وتخفيضات تحت شعار عروض عيد ميلاد كارفور، ويقدم خلالها هايبر ماركت كارفور عروض لا مثيل لها مع تخفيضات 30% من سعر المنتج.
وتشمل عروض كارفور لهذا الشهر (منتجات العناية الشخصية بالنساء والرجال، أجهزة وشاشات، ملابس، أحذية، مواد غذائية وغيرها الكثير)، حيث يستمر عرض كارفور على جميع المنتجات الخاصة بالصحة والعناية وغيرها من المنتجات والأجهزة والملابس من يوم الإثنين 24 يونيو 2019 وحتى الأحد 7 يوليو 2019، أو حتى نفاذ كمية العرض، فسارع باقتناء الفرصة.
تاريخ هايبر ماركت كارفور مصر
بدأ هايبر ماركت كارفور فى مصر منذ أواخر عام 2002، وذلك نتيجة الشراكة بين شركة ماجد الفطيم الإماراتية مع كارفور فرنسا، ومعنى الاسم باللغة الفرنسية الملتقى أو الوصول، ومنذ أول فرع له فى مصر عام 2002 بدأت سلسلة محلات كارفور هايبر ماركت وسوبر ماركت فى التوسع بشكل تدريجي، حتى وصل اسم كارفور مصر إلى أحد أشهر محلات البيع بالتجزئية فى السوق المصري، كما تتواجد فروع كارفور فى العديد من الدول منها السعودية والأمارات، حيث كانت مجموعة شركات ماجد الفطيم هى أول من أطلق فكرة الهايبر ماركت داخل دول الوطن العربي منذ عام 1995.
متابعة أجدد عروض كارفور مصر من موقع نجوم مصرية
نستمر معكم في متابعة أحدث وأجدد عروض كارفور مصر اليوم، والآن مع متابعة لعروض وهدايا التي يقدمها هايبر ماركت كارفور بمناسبة الخاصة بالصيف والشهر الحالي يونيو 2019، فتحية خاصة مقدمة إلى إدارة سلسلة هايبر ماركت وسوبر ماركت كارفور مصر بسبب تقديمها تلك التخفيضات على الأسعار.
التعليقات
عروض الجراندبرايم والسعرفي في مدينة نصر
ياريت لو سمحتوا لو في عروض بمناسبة عيد الام تعرفونا ودة رقمي 01023041567
بليز لو في عروض في شهر مارس ياريت تعرفونا بمناسبة عيد الام
ممكن اسماء محلات الملابس وتصفيات الشتا
هل هناك تعاقد بينكم وبين فيزا البنك الاهلي
عايز اعرف سعر شاشه ال جي سمارت 43
7200
ممكن عرف كنبة الدورا السرير مقاس كام في كام
من فضلك هو سعر oppo f9 كام وعليه خصم ولا لا
لو سمحتوا عايزة بوتاجاز ٤ شعلة الاسعار كام
لو سمحت الجهاز 58 سامسونج موجود في اي فرع من كارفور قبل نفاذ الكمية
أخر ميعاد للعرض حتي يوم كام
هل يوجد مراتب هابى تاب كبير
لو سمحت انا بسأل حضراتكم عن سعر الشاشة السامسونج ال ٥٠ بوصة وال ٥٥بوصة وانا في انتظار الرد من حضراتكم
ان ممكن
لو سمحتم عايزة اعرف سعر سخان تورنيدو 55 لتر
ممكن اعرف حلة الضغط اللي في العرض صناعه ايه
في عروض علي التكييف
كنبة الدورا مقاس كام × كام
السلام عليكم
هل يمكن اعرف تليفون oppo f9 يوجد في عروض خصم كارفور
و لو موجود بكام؟؟!
السلام عليكم
هل يمكن اعرف تليفون oppo f9 يوجد في عروض خصم كارفور
و لو موجود بكام
ممكن اعرف عروض ساخن غاز ترونيدو والسعر
بعد اذن الاساتذه الافاضل المسؤلين انا هكون هناك في كارفور يوم 31/12 بالليل بعد الساعه 12 ممكن اعرف العرض هيشتغل من بدايه الساعه 12 ولا في بدايه يوم 1/1 ارجو الرد بالله عليكم
سعر غساله وايت بوينت 12ك فوق اتوماتيك كام لوسمحت
اشكر كل العاملين والقائمين في كارفور اجمل واروع هايبر ماركت في الدنيا كلها
عايز اعرف سعر الديب فريزر توشيبا 5 درج وهل السعر بالتوصيل ولا لا وياتري نازله عرص الجمعة البيضاء ولا مفيش
العروض اللى بتبقى فى اول السنه بتبقى افضل ولا هى هى
عايزه اعرف سعر الشاشة 20 أو 24 سامسونج
هل يوجد فرع لكم في العبور
عروض كارفور طنطا للهواتف امتا
عايزة اعرف العروض على اللاب توب ونظام التقسيط
عايز شاشات ٥٥ عايز ٥ ممكن تقولي هتعمل ايه خصم و ايه الاسعار المتاحه ؟؟
بسأل عن عروض شاشات ٥٥ بوصة سامسونج كيرف
بلاش كيرف فيها مشكله فى التصنيع والشرطه لاتقبل صيانه لها وتصليحا بثمنها بلاش الكيرف
كم سعر سخان اوليمبك ( احدث شىء)
كم سعر مكنسة ناشونال ( افضل شىء)
ممكن حضرتك عاوز اعرف العرض علي الاب توب سعره كام
عروض اليوم ايه
انا عاوزة اعرف اسعار العجان وانواعها
ممكن سعر عروض الموبيلات
حاجه محترمه ومن الاخر الله معاكم
ممكن عروض الاب توب
سلام عليكم
ممكن أعرف سعر الغساله فوق اتوماتيك يونيفرسل ١٨كيلو
THANK YOU KARFOR EL OBUOR
you are welcom
اريد اعرف تفاصل التقسيط المريح
أهلا بحضرتك
الشراء بالتقسيط في عروض عيد ميلاد كارفور لها عدة شروط منها:
1- التقسيط في البنك التجاري الدولي CIB
2- الشراء بالتقسيط للأجهزة الإلكترونية فقط كما هو موضح في العرض
3- عند الشراء بالتقسيط يتم خصم نسبة 50% من الرسوم الإدارية للبنك
4- مدة القسط 6 شهور
لمزيد من المعلومات ممكن حضرتك تزور أقرب فرع من كارفور لك او تتصل بالبنك
عوزه اعرف الشاشه ال49 بوصه بكام ونظام التقسيط تبع الفيزا cid
في عروض كارفور لهذا الشهر العديد من عروض الشاشات منها
شاشة 49 بوصة نوكيا بسعر 5849 بدل من 6799
شاشة 49 بوصة فيلبس بسعر 7199 بدل من 8299
شاشة 49 بوصة سامسونج بسعر 7499 بدل من 8599
حضرتك اختاري النوع والسعر المناسب لك منهم من عروض كارفور وفي عروض تاني على الشاشات كتير جدا
شكرا لمرورك الكريم
نتمنى ان تكون عروض كارفور لهذا الشهر قد نالت اعجابكم
مستني عروض عيد ميلاد كارفور يارب تكون على اد الحدث. كل عام وانتم بخير
كارفور دايما بتسعد بثقة عملائها وبتقدم مجموعة من أفضل العروض الموجودة
عرض كارفور الخاص بالملابس فيه بعض القطع الجميلة ومع التخفيض بقت اجمل
مرورك الاجمل
وفعلا كارفور مصر بتقدم العديد من العروض والتخفيضات على الاسعار
عروض كارفور مصر جميلة خلال هذا الشهر
فعلا عروض كارفور مصر تتميز بالتنوع لهذا الشهر