ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR، وهذه أسعار الجرام والجنيه والسبيكة من مختلف الأحجام

سجَّل سعر الذهب اليوم في السعودية، ارتفاعاً بأكثر من 2 ريال سعودي، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وكانت بورصة الذهب أمس الإثنين قد سجَّلت عالمياً أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مستفيدة من تراجع الدولار بتأثير “أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم XAU/SAR

هذا وقد سجَّلت أسعار الذهب في المملكة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء البيانات التالية:

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم من عيار 24 قيراط (229.44) ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم من عيار 22 قيراط (210.32) ريال سعودي.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم من عيار 21 قيراط (الأكثر تداول بالمملكة) (200.76) ريال سعودي، مقارنة مع نحو (198.44) عند إغلاق أمس الإثنين.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم من عيار 18 قيراط (172.08) ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية، الجنيه XAU/SAR

وبناءً على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، يكون سعر الجنيه الذهب حجم 8 جرامات في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 قيراط (1,927.27) ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 قيراط (2,019.04) ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 قيراط (2,202.59) ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية، “السبيكة” XAU/SAR