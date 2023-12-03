6 حوافز مالية ومعنوية لدعم ممارسي العمل الحر بالمملكة

طرح بنك التنمية الاجتماعية سياسة حوافز العمل الحر عبر منصة “استطلاع”، بهدف تنظيم آلية الاستفادة من الحوافز لعملاء البنك والحاصلين على منتجات وبرامج العمل الحر.

التحفيز المالي

وتنقسم الحوافز إلى 6 فئات، هي:

• تقديم مكافآت مالية للمستفيدين، وذلك وفقًا للشريحة التي تم تصنيفهم عليها.

• تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للمستفيدين، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

• تقديم خدمات التسويق والدعم الفني للمستفيدين، وذلك بهدف مساعدتهم في الترويج لأعمالهم وحل أي مشاكل تواجههم.

• يشمل إتاحة الفرصة للمستفيدين للمشاركة في المعارض والفعاليات، وذلك بهدف تسويق أعمالهم وعرضها على الجمهور.

• إتاحة الفرصة للمستفيدين للمشاركة في المحافل الدولية، وذلك بهدف التعريف بأعمالهم وخبراتهم.

• إعفاء المستفيدين من رسوم التأمين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم.

بحفاوة من #بنك_التنمية_الاجتماعية قصص نجاح أبطال العمل الحر الحاصلين على حوافز هذا العام تزيّن #حفل_العمل_الحر2023#نعرفك_ونثمنك pic.twitter.com/TaqScLmtSl — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) November 13, 2023

توفير البيئة المناسبة

وأوضح البنك أن هذه الحوافز لا تتعارض مع أي حوافز أو دعم أو مزايا أخرى يمنحها البنك للمستفيدين، ويتم صرفها من الميزانية.

وتأتي هذه الحوافز في إطار سعي البنك إلى دعم ممارسي العمل الحر، وتوفير البيئة المناسبة لهم لممارسة أعمالهم وتحقيق النجاح.