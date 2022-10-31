5 جنيهات للكرتونة.. «شعبة الدواجن» تعلن انخفاض أسعار البيض

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، انخفاض أسعار البيض بالأسواق ومنافذ البيع، مشددًا على ضرورة مراقبة التجار والبائعين حتى لا يتم استغلال الفرصة لرفع أسعار البيض والدواجن، موضحًا أن تكلفة الأعلاف مرتفعة والمشكلة لم يتم حلها حتى الآن، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف سيؤدى إلى انضباط في استيراد الأعلاف حيث أنه تم الإفراج عن دفعة واحدة من الأعلاف بالموانئ.

انخفاض أسعار البيض في الأسواق المحلية

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي عبر برنامجها «مساء دى إم سى» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، مساء اليوم الأحد، أن أسعار البيض انخفضت من 3 لـ 5 جنيهات للكرتونة الواحدة، مؤكدًا أن مصر لديها وفرة فى بعض السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، ولديها أيضًا اكتفاء ذاتي من الدواجن وأنواعها.

إفراجات جمركية عن الأعلاف الموجودة في الموانيء

وكان قد صرح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس، بأنه لم يتم الإفراج عن الأعلاف الموجودة في الموانيء حتى الآن، مؤكدًا أن العلف يمثل 70% من منظومة الثروة الداجنة، والـ 30% الباقية في أسعار الكتاكيت والأدويةـ موضحًا أنه إذا لم نسعى جاهدين في استخراج كميات العلف الـ1.5 مليون طن ذرة، ونصف مليون طن صويا ستحدث مشكلة.