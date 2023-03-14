3 بنوك أمريكية تنهار في أسبوع

بنك سيغنتشر الأمريكي أكبر مقرض في مدينة نيويورك يعلن إفلاسة بعدما استحوذت عليه إدارة الخدمات المالية بالولاية ليكون ثالث مؤسسة مالية كبري تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بنك سيليكون فالي الذي مثل إغلاقه أكبر إفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الأزمة المالية لعام 2008 وبنك سيلفرغيت كابيتال الصديق للعملات المشفرة.

أزمة في القطاع البنكي الأمريكي تتزامن مع ركود اقتصادي تسبب في حالة استنفار كبري تجاوزت حدود الولايات المتحدة لتطال دولا أخري، ومخاوف من فقدان الودائع وانهيار بنوك أخري متوسطة وصغيرة.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا ” تراجع إدارة دونالد ترامب عن بعض الإجراءات المتعلقة بالقطاع البنكي التي أقرتها إدارة باراك أوباما كان وراء انهيار البنوك الأمريكية.”

فهل يتسبب انهيار البنوك الأمريكية في أزمة مالية عالمية جديدة؟