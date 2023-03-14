أخبار إقتصادية

3 بنوك أمريكية تنهار في أسبوع

محمد سلطان محمد

بنك سيغنتشر الأمريكي أكبر مقرض في مدينة نيويورك يعلن إفلاسة بعدما استحوذت عليه إدارة الخدمات المالية بالولاية ليكون ثالث مؤسسة مالية كبري تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد بنك سيليكون فالي الذي مثل إغلاقه أكبر إفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الأزمة المالية لعام 2008 وبنك سيلفرغيت كابيتال الصديق للعملات المشفرة.

أزمة في القطاع البنكي الأمريكي تتزامن مع ركود اقتصادي تسبب في حالة استنفار كبري تجاوزت حدود الولايات المتحدة لتطال دولا أخري، ومخاوف من فقدان الودائع وانهيار بنوك أخري متوسطة وصغيرة.

قد يهمك:

بعد بنك سيليكون فالي بنك آخر يعلن إفلاسه بالولايات المتحدة الأمريكية

مغامرة الناتو خرجت عن الحدود المسموح بها

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 5/2/2023 مقابل الجنيه المصري USD/EGP “فى نهاية التعاملات”

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا ” تراجع إدارة دونالد ترامب عن بعض الإجراءات المتعلقة بالقطاع البنكي التي أقرتها إدارة باراك أوباما كان وراء انهيار البنوك الأمريكية.”

فهل يتسبب انهيار البنوك الأمريكية في أزمة مالية عالمية جديدة؟

Avatar of محمد سلطان محمد
محمد سلطان محمد

انا كاتب في مجال الصحة والعلوم الطبية وبعض المجالات الأخري الشعوف بها، وأتمتع بشغف كبير في مساعدة الناس على فهم مختلف الأمور المتعلقة بالصحة والعافية. يهمني جداً تزويد القراء بالمعلومات الدقيقة والموثوقة حول الأمراض والعلاجات والنظام الغذائي وأساليب العناية بالصحة العامة.
وبما انني طالب في كلية الصيدلة، فأنا أملك معرفة واسعة في مجال الأدوية والمواد الكيميائية المستخدمة في علاج الأمراض، مما يمكنني من مشاركة القراء بمعلومات مفيدة حول طرق استخدام الأدوية وأثرها على الصحة بشكل عام.
علاوة على ذلك، أنا مهتم بالتطورات الحديثة في مجال الطب والعلوم الصحية، وأسعى دائماً لتحديث معلوماتي ومواكبة الأخبار الصحية الحديثة. ومن خلال كتاباتي، أسعى لتوفير المعلومات والنصائح العملية التي يمكن للقراء استخدامها للحفاظ على صحتهم وعافيتهم.


اترك تعليقاً
أحدث المقالات