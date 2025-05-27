3 أمور لازم تعرفها قبل الشراء.. سعر كيلو العجول قائم قبل عيد الأضحى 2025

يهتم قطاع عريض من المواطنين التعرف على سعر كيلو العجول قائم قبل عيد الأضحى المبارك، حيث لم يتبق إلًا أيام معدودات عن عيد الأضحى، حيث تختلف الأسعار وفقا لكل نوع على حدة ليزف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين بشرى سارة للمواطنين بتراجع أسعار الأضاحي بنسبة تصل 20% مقارنة بالأعوام الماضية.

سعر الكيلو العجول قائم اليوم

يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك انتعاشة في البيع والشراء جراء تراجع الأسعار، حيث يصل سعر كيلو العجول القائم اليوم نحو 185 جنيها.

يصل سعر كيلو العجول الجاموس نحو 170 جنيها.

سعر كيلو الأغنام والماعز قائم 210 جنيهات

3 أمور لا زم تعرفها قبل شراء الأضحية

يوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر عند شراء الأضحية ولا بد من المواطنين الالتزام بها حتى لا يتعرض للغش أو المخادعة، ومنها سن العجل، سواء كانت صغيرة وكبيرة حيث كلما كانت الأضحية صغيرة كلما تواجد فيها امتيازات كبرى، إضافة إلى التسمين وصحة العجل، حيث تختلف أسعار الأضحية من مكان إلى آخر.

أسعار الأضاحي 2025 قبل العيد

سجل سعر الخروف زنة 60 كيلو نحو 12 ألف جنيه

سعر الخروف زنة 40 كيلو نحو 8 آلاف جنيه

سعر الأضحية من البقر زنة 500 كيلو نحو 90 ألف جنيه، ويصل كيلو اللحم القائم 180 جنيها

أما سعر الجاموسة زنة 500 كيلو يصل سعرها إلى 80 ألف جنيه على أن يصل سعر كيلو اللحم الجاموسي نحو 165 جنيها

يصل سعر الأضحية من البقر زنة 350 كيلو نحو 60 ألف جنيه

سعر الأضحية من الجاموس زنة 350 كيلو 50 ألف جنيه.

تراجع جديد في أسعار اللحوم المذبوحة

يقول نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم المذبوحة ستشهد تراجعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، جراء ذبح كميات كبيرة من لحوم الأضاحي واكتفاء المواطنين منها، وبذلك فإن الإقبال على لحوم الأضاحي في محلات الجزارة تشهد تراجعا وركود في البيع والشراء.