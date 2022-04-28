سعر الذهب اليوم في مصر 28 إبريل 2022

يبحث الجميع وبشكل دائم عن سعر جرام الذهب في الاسواق وذلك بشكل يومي لمتابعة سوق الذهب وكل متغيراته خاصة المقبلين على شراء هذا المعدن الثمين سواء كهدايا او للمناسبات كالزفاف.

ونرصد لكم سعر جرام الذهب اليوم في مصر والذي يشهد إستقرارًا على خلاف مايشهده السوق العالمي من تراجع خفيف ولكن الوضع في مصر يختلف.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم إستقرارًا في مصر حيث تباينت الاسعار للجرامات مابين عيار 12 وحتى عيار 24 وجاءت الاسعار كالآتي

عيار 12: من 609 ل 620

عيار14: من 710 ل 723

عيار 18: من 913 ل 930

عيار 21: من 1065 ل 1085

عيار 22: من 1116 ل 1137

عيار 24: من 1217 ل 1240

سعر سبيكة الذهب اليوم

جاءت أسعار سبيكة الذهب اليوم بشكل متنوع حيث كانت أسعارها كالآتي: