سعر الذهب اليوم في مصر 28 إبريل 2022
يبحث الجميع وبشكل دائم عن سعر جرام الذهب في الاسواق وذلك بشكل يومي لمتابعة سوق الذهب وكل متغيراته خاصة المقبلين على شراء هذا المعدن الثمين سواء كهدايا او للمناسبات كالزفاف.
ونرصد لكم سعر جرام الذهب اليوم في مصر والذي يشهد إستقرارًا على خلاف مايشهده السوق العالمي من تراجع خفيف ولكن الوضع في مصر يختلف.
سعر جرام الذهب اليوم في مصر
شهدت اسعار الذهب اليوم إستقرارًا في مصر حيث تباينت الاسعار للجرامات مابين عيار 12 وحتى عيار 24 وجاءت الاسعار كالآتي
عيار 12: من 609 ل 620
عيار14: من 710 ل 723
عيار 18: من 913 ل 930
عيار 21: من 1065 ل 1085
عيار 22: من 1116 ل 1137
عيار 24: من 1217 ل 1240
سعر سبيكة الذهب اليوم
جاءت أسعار سبيكة الذهب اليوم بشكل متنوع حيث كانت أسعارها كالآتي:
- وزن 5 جرامات: 5550 جنيهًا
- وزن 10 جرامات 11100 جنيهًا
- وزن 20 جرامًا 22200 جنيهًأ