سعر الذهب اليوم في مصر 28 إبريل 2022

آياتي خيري

يبحث الجميع وبشكل دائم عن سعر جرام الذهب في الاسواق وذلك بشكل يومي لمتابعة سوق الذهب وكل متغيراته خاصة المقبلين على شراء هذا المعدن الثمين سواء كهدايا او للمناسبات كالزفاف.

سعر الذهب

ونرصد لكم سعر جرام الذهب اليوم  في مصر والذي يشهد إستقرارًا على خلاف مايشهده السوق العالمي من تراجع خفيف ولكن الوضع في مصر يختلف.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم إستقرارًا في مصر حيث تباينت الاسعار للجرامات مابين عيار 12 وحتى عيار 24 وجاءت الاسعار كالآتي

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية مع اقتراب عيد الفطر

عيار 12: من 609  ل 620

عيار14: من 710 ل 723
عيار 18: من 913 ل 930
عيار 21: من 1065 ل 1085
عيار 22: من 1116 ل 1137
عيار 24: من  1217 ل 1240

سعر سبيكة الذهب اليوم

جاءت أسعار سبيكة الذهب اليوم بشكل متنوع حيث كانت أسعارها كالآتي:

  • وزن 5 جرامات: 5550 جنيهًا
  • وزن 10 جرامات 11100 جنيهًا
  • وزن 20 جرامًا  22200 جنيهًأ
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو



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