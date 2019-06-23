منيو كوبر شندني السعودية | أرقام توصيل الطلبات

يعتبر مطعم كوبر شندني أحد مطاعم السعودية ذات التميز والتنوع في تقديم الأطعمة إذ أن منيو كوبر شندني مليئة بأصناف عدة من الأطعمة والحلويات والمقبلات وغير ذلك، ويعد الإقبال على سلسلة مطاعم كوبر شندني كبير بفعل شهرة هذه السلسلة وخبرتها الكبيرة في إعداد أصناف لذيذة من الأطعمة وذلك يعود لعمل وجهد أكثر من سبعة عشر سنة في هذا المجال، ويمكنكم التعرف على منيوهات افضل مطاعم السعودية ومنها (منيو الطازج – منيو ماكدونالز – منيو البيك – منيو مطعم السدة – منيو كنتاكي) وذلك لاختيار افضل الوجبات التي تعشقونها.

منيو كوبر شندني

منيو شندني يحتوي على وجبات متنوعة من المطبخ الصيني وكذلك المطبخ الهندي والمطبخ الإيطالي والأمريكي والمكسيكي وغيرها ذلك من المطابخ العالمية مما يجعل المواطن السعودي يجد أطعمة المطبخ المضل إليه بكل سهولة.

إذ أن كل مطبخ من هؤلاء يتميز بمزاج خاص وتتبيلة وطريقة تدل عليه، كما تشتمل منيو كوبر شندني على وجبات أطفال وجبات خاصة بالبرجر وأخرى بأصناف المكرونة، كما يتوفر حلا متنوعة ومشروبات ساخنة وباردة وكذلك مقبلات شهية، تابع معنا منيو مطعم كوبر شندني:

وجبات شندني مواصفات وجبة كوبر شندني السعر بالريال دجاج هاندي من المطبخ الهندي: مكعبات صدور دجاج بتتبيلة هندية حارة ولذيذة ٣٥ ريال دجاج كراهي من المطبخ الهندي: قطع دجاج مضاف إليها بصل شرائح وطماطم وفلفل أحمر وبهارات هندية متنوعة. ٣٠ ريال تكا مسالا من المطبخ الهندي: دجاج مشوي مع كاري وطماطم ٣٠ ريال دجاج بالزبدة قطع دجاج بالزبدة والبهارات وعيش وسلطة ٣٠ ريال لحم غنم هاندي قطع لحم غنم حارة بالكاري والتوابل الهندية ٤٠ ريال لحم كراهي شرائح لحم بتتبيلة كراهي الهندية المعروفة مع صلصة هندية ٣٥ ريال روبيان هاندي طبق من الجمبري بصوص الكاري والتوابل ٤٥ ريال روبيان مسالا جمبري بالتوابل الهندية وصلصة الطماطم وعصير ليمون ٤٠ ريال مسالا بامية طبق بامية على الطريقة الهندية بتوابل مخصوصة وصوص حار وليمون ٢٥ ريال سمك مسالا سمك بالتوابل الهندية والكاري ٣٥ ريال

ومن المطبخ الصيني في منيو مطعم كوبر شندني ما يأتي:

سزلر متوفر دجاج وسمك وجمبري ٣٠ و٣٥ و٤٠ ريال سعودي سنغافوري متوفر دجاج وسمك وجمبري ٣٠ و٣٥ و٤٠ ريال سعودي سيشوان طبق من الدجاج أو السمك أو الجمبري ٣٠ و٣٥ و٤٠ ريال سعودي حار حامض حسب الرغبة دجاج أو سمك أو جمبري ٣٠ و٣٥ و٤٠ ريال سعودي

تضم المنيو أطباق أرز متنوعة مثل الأرز المشكل أو أرز الجمبري بسعر ٣٥ ريال وأرز بالكمون أو أبيض بعشرة ريال وأرز بقطع الدجاج بسعر ٢٥ ريال.

أما المقبلات في منيو كوبر شندني كثيرة منها ذات سعر العشرة ريال مثل الحمص والتبولة ولفائف الخضار وورق العنب كما يتوفر بالمنيو سلطة خضراء بثمانية ريال وبطاطس بثمانية ريال وغير ذلك.

رقم التوصيل في مطعم كوبر شندني

عبر الاتصال على رقم التوصيل المتوفر في مطعم كوبر شندني يمكنك طلب وجبتك المفضلة والجدير بالذكر أن كوبر شندني له أكثر من فرع حسب الفرع والمكان، يقوم المطعم بتوصيل الأطعمة إلى مكان العميل في أسرع وقت وبشكل لائق ولبق.

رقم كوبر شندني فرع الرياض شارع الملك عبدالعزيز 0504930139.

رقم كوبر شندني فرع كورنيش الخبر 0138951188.

رقم كوبر سندني فرع الاحساء 4167000 – 01

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