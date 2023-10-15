يقين كابيتال تُعلن موعد اكتتاب شركة فاد العالمية في 20% من أسهمها بالسوق الموازي

أعلنت شركة يقين كابيتال باعتبارها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب عن بدء طرح 240 ألف سهم من أسهمها في السوق الموازي نمو وهو ما يمثل 20% من رأس مال الشركة الذي يبلغ 12 مليون ريال سعودي، جاء ذلك بعد حصول الشركة على الموافقة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 5 يونيو الماضي، تعرف معنا على تفاصيل نشرة الاكتتاب.

يقين كابيتال تُعلن نشرة اكتتاب شركة فاد العالمية في 240 ألف سهم بالسوق الموازي

معلومات عن شركة فاد العالمية

تعتبر شركة فاد العالمية واحدة من الشركات السعودية التي تعمل في مجال التجارة بالجملة والتجزئة للملابس والأقمشة والحقائب والأحذية وإكسسواراتها والمنتجات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل، ويبلغ رأس مالها 12 مليون ريال سعودي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن طرح 20% من أسهمها للاكتتاب في سوق نمو، ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستثمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً لتعريف المستثمر المؤهل، وذلك بعد أن حصلت على موافقة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية في شهر يونيو الماضي.

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تفاصيل نشرة اكتتاب شركة فاد العالمية

توضح نشرة الاكتتاب التي طرحتها شركة فاد العالمية عدد الأسهم المطروحة ونسبة الطرح والبنوك المستلمة وغيرها من التفاصيل:

عدد الأسهم المطروحة 240 ألف سهم.

نسبة الطرح 20%.

رأس مال الشركة 12 مليون ريال موزعة على 1.2 مليون سهم.

يقتصر الاكتتاب على الفئات المستثمرة فقط وليس للأفراد.

الحد الأقصى لعدد الأسهم المكتتب فيها 59990 سهم.

الحد الأدنى لأسهم الاكتتاب 10 أسهم.

المستشار المالي: يقين كابيتال.

مدير الاكتتاب: يقين كابيتال.

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موعد اكتتاب شركة فاد العالمية

حددت شركة فاد العالمية الخطة الزمنية للاكتتاب في أسهمها بالسوق الموازية خلال الفترة القادمة؛ حيث يبدأ الاكتتاب يوم الأربعاء الأول من نوفمبر 2023 ويستمر لمدة سبعة أيام حيث ينتهي يوم الثلاثاء السابع من نفس الشهر.

بينما يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر ويتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت بتاريخ الرابع عشر من نفس الشهر وهذا بالنسبة للمؤسسات والفئات المكتتبة وليس متاح الاكتتاب في الأسهم لشريحة الأفراد.