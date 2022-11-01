يقترب من 80 جنيهًا… تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار الدينار الكويتي بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، لتقترب سعر العملة الكويتية داخل مصر من حاجز 80 جنيهًا، ونحن في موقع نجوم مصرية سنوضح لكم التحديثات الأخيرة لقيم الدينار الكويتي بمختلف البنوك المصرية.

ما هي أسعار الدينار الكويتي اليوم 1 نوفمبر في مصر

سجلت أسعار الدينار الكويتي بعد الزيادة الأخيرة داخل البنوك المصرية المختلفة القيم التالية:

إسم البنك سعر بيع الدينار الكويتي سعر شراء الدينار الكويتي البنك المركزي 78.03 جنيهًا مصريًا. 77.56 جنيهًا مصريًا. البنك الأهلي المصري 77.22 جنيهًا مصريًا. 74.15 جنيهًا مصريًا. بنك مصر 77.22 جنيهًا مصريًا. 74.18 جنيهًا مصريًا. البنك الدولي CIB 77.27 جنيهًا مصريًا. 75.06 جنيهًا مصريًا. مصرف أبو ظبي الإسلامي 78.21 جنيهًا مصريًا. 77.98 جنيهًا مصريًا. بنك الإسكندرية 77.40 جنيهًا مصريًا. 72.43 جنيهًا مصريًا. بنك بلوم 77.86 جنيهًا مصريًا. 77.43 جنيهًا مصريًا. بنك SAIB 78.24 جنيهًا مصريًا. 77.89 جنيهًا مصريًا. بنك كريدي أجريكول 80.52 جنيهًا مصريًا. 74.61 جنيهًا مصريًا.

بذلك نكون قد وضحنا لكم سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك المصرية المختلفة بعد إرتفاع سعر الدولار في مصر.