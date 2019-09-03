وزير المالية يطمئن أصحاب شهادات قناة السويس

على هامش ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى بعنوان “التحديات التى تواجه الموازنة”، صرّح الدكتور “محمد معيط” وزير المالية المصرى بتحويل أموال شهادات قناة السويس إلى البنك المركزى المصرى، ويستطيع المواطنين البدء فى صرفها، وقال :







أحب أطمئن المصريين علي أموال شهادات قناة سويس وهي متواجدة الأن بالبنوك ويستطيعون صرفها واستثمارها في شراء عقار أو وضعها في شهادات استثمار”

وأضاف معيط بأن مصر قد رفضت تغيير سياستها النقدية كما حدث مع عديد من الأسواق الناشئة التى مثل الأرجنتين وتركيا، ما يدل على قوة الاقتصاد المصرى والذى استطاع الثبات فى مواجهة الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وأشار إلى نجاح مصر فى ضوء ما تم تنفيذه من اصلاحات اقتصادية فى تحقيق معدل نمو حقيقى بلغ ما يقرب من 5.5% فى العام المالى المضى، بعدما كان يحقق معدلات سالبة قبل الشروع فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ووصفها بأنها “معدلات نمو حقيقية” أدت إلى تراجع البطالة لأقل مستوياتها، كما تراجع عجز الموازنة الكلى ليصبح 8.2% بعدما كان 17% العام المالى 2013-2014.







ومن النجاحات التى حققها برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى معالجة أزمة الكهرباء، ونقص العملة الصعبة، وكذلك تراجع الاحتياطى النقدى، كما وصفها “معتز رسلان” رئييس مجلس الأعمال المصرى الكندى، والذى وصف تلك التحديات بالقنابل الموقوتة، والتى كان من الممكن أن تعصف بالاقتصاد، والدليل على نجاح برنامج الاقتصاد المصرى هو إشادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، وفاينانشيال تايمز، والتى اعتبرت برنامج الاقتصاد المصرى، هو أفضل قصة إصلاح فى الشرق الأوسط.