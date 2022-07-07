وزير التجارة السعودي: متابعة أسعار 217 سلعة تجارية لمنع التلاعب 

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أكد أن المملكة السعودية تهتم بمتابعة أسعار السلع التجارية في السوق السعودي لمنع أي تلاعب قد يحدث من قبل التجار، وتعمل على توحيد أسعار السلع التجارية المشابهة في السوق، وتؤكد الوزارة على الإجراءات الصارمة التي ستتخذ مع أي شخص قد يرتكب مخالفة خاصة بالأسعار.

وزير التجارة السعودي متابعة أسعار السلع التجارية في السوق السعودي

طبقًا للمؤتمر الدوري للتواصل الحكومي يوم الثلاثاء، أكد وزير التجارة السعودي أنهم يعملون بكل جهدهم لمراقبة ورصد 217 سلعة وأنهم سوف يقومون بالإجراءات الصارمة لأي شخص يرتكب مخالفة وذلك لمنع أي تلاعب في أسعار السلع.

كما أردف أن الرقابة نبهت على ضرورة مراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع، ومتابعة مستويات أسعار السلع وذلك لمكافحة الاحتكار والمحتكرين.

وأضاف الوزير أنه يرجو من المواطنين السعوديين التعاون والإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار وذلك لمنعه بالاتصال على الرقم 1900 مما يؤكد على أن الوزارة مهتمة بهذه القضية لمواجهة التلاعب بالأسعار وتحديد الأسعار في السوق المحلي.

كما أنه أضاف أن الفرق الرقابية المسؤولة عن هذه القضية نفذت الكثير من عمليات الرقابة والتي تصل إلى 640 عملية مراقبة ورصد للأسعار وتم رصد حوالي 27 ألف مخالفة وبسرعة تم اتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين.

قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عرّج الوزير ماجد القصبي على مجموعة من النقاط التي تخص تضخم الأسعار وكيفية مواجهة الأزمة وصرح بأن المملكة تتأثر بلا شك بالأزمات العالمية ودورهم هو التعامل مع هذه الأزمة والبحث عن حلول، وأردف قائلًا:

“كلنا مسؤول، وكلنا مستهلك، نحتاجكم لتكونوا شركائنا في الإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار”

وأوضح بأن تضخم الأسعار كان نتيجة لأزمة كورونا العالمية التي أثرت اقتصاديًّا على كل الدول وأن هذه الأزمة لامست كل فرد وكل أسرة، وأن هذه الأزمة كانت سببًا في تعطل منافذ النقل وارتفاع تكاليف الشحن مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

وقال ماجد القصبي وزير التجارة أن القيادة مهتمة بالأمر كما أنها استشعرت أثر تداعيات الأزمات على ارتفاع الأسعار وصدرت الموافقة على الدعم للأسر المستحقة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كان من هذا الدعم أن خصّص الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مبلغًا قدره 20 مليار ريال لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار تصل للمستحقين عن طريق برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، برنامج دعم صغار مربي الماشية.