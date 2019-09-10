وزارة النقل تناقش عقود جرارات السكك الحديدية الجديدة

تتناقش وزارة النقل مع العديد من الشركاء الدوليين بما في ذلك شركة PRL الأمريكية لشراء 50 جرار سكة حديد جديد، بالإضافة إلى تجديد 41 جرار سكة حديد بتكلفة إجمالية قدرها 430 مليون دولار، كما تتناقش الوزارة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) توقيع عقود جديدة لإضافة 100 جرار سكة حديد وتجديد 90 جرار سكة حديد أخرى بقيمة 200 مليون يورو، حسبما أكد الوزير كامل الوزير خلال الحدث الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية(AMCham) في مصر.







أكد الوزيرعلى أهمية تحديث نظام السكك الحديدية في مصر لأنه يعاني من نقص الصيانة منذ الثمانينات، حيث قال “عندما تلقيت منصبي، أدركت أن نظام السكك الحديدية في وضع خطير يتطلب خطط سريعة لتحديث السكك الحديدية، وأشار إلى أن حوالي 50٪ من الجرارات لا تعمل بكامل طاقتها، كما شجع الوزير شركات القطاع الخاص المصرية على الانخراط في تطوير السكك الحديدية، مشيراً إلى أن “الشركات الخاصة شركاء حكوميون ولا نعتمد فقط على الشركات الحكومية”.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف إلى شراء خطوط سكة حديد إضافية لتوسيع الشبكة، مشددًا على أن عدد سكان البلاد يتزايد بسرعة مما يؤكد أهمية توسيع الشبكة، “نحن نناقش مع شركة روسية شراء 1300 عربة قطار، بالتعاون مع مصرف التصدير المجري، لقد سبق أن عقدنا اجتماعًا مساء الثلاثاء لمناقشة تفاصيل الصندوق “.







وقال الوزير إن أنشطة الموانئ الجافة ستكون بالغة الأهمية لقطاع النقل المصري قريبًا، مضيفًا أن الموانئ البحرية أصبحت مزدحمة جدًا وأن إنشاء موانئ جافة جديدة سيحسن من قدرات نقل البضائع، كما أعلن وزير النقل قائلاً “أنا فخور بأن أعلن أن شركات القطاع الخاص المصري، وهما سامكريت للتطوير وأولاد حسن علام، مؤهلة لمشروع إنشاء ميناء السادس من أكتوبر الجاف”.

وقال الوزير أيضًا إن الحكومة حريصة على إنشاء شبكة طرق موثوقة، مشيرًا إلى أن تكاليف المرحلة الأولى من المرحلة الثانية من مشروع الطرق الوطنية تبلغ 75 مليار دولار، علاوة على ذلك، منح شريف كامل، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأمريكية، عضوية الغرفة الفخرية لوزير النقل، مؤكداً أهمية الوزارة في تعزيز القدرة التنافسية لمصر.







وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4٪ بحلول السنة المالية 2021/22، حسبما أكد وزير النقل، بالإضافة إلى ذلك، ستنظم AMCham بعثة أعمال إلى بيتسبرغ، بنسلفانيا، في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2019، قالت سيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذي لشركة AmCham، في كلمتها، مضيفة أن المهمة ستحضر مؤتمراً بعنوان “المدينة الذكية الأمريكية: تنمية الأعمال مع الشرق الأوسط”.

صرحت مينا، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، بحضور المؤتمر حيث ستلقي خطابًا حول البيئة الاستثمارية المحسنة مؤخرًا، مضيفة أن الغرفة ستحضر منتدى الأعمال والسياسات التجارية H20 الذي يركز على المياه، القضايا في 30 أكتوبر.