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” وزارة العمل السعودية ” … طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

كتب حنين كورازفي آخر تحديث
” وزارة العمل السعودية ” … طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ الضمان الاجتماعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة المساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أهم الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية من أجل توفير مشقة العناء على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، و ذلك بهدف مساعدة المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، حيث الهدف منها تنفيذ مستهدفات برنامج التحويل الوطني 20120، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و التي تهدف إلى تحقق المزيد من البرامج الإجتماعية التي تساعد وتعمل من أجل المواطن السعودي.

إليكم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 :

  • الدخول من خلال موقع التسجيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
  • قم بإدخال رقم السجل المدني.
  • المتابعة و اختيار الخدمة المناسبة.
  • و يمكن عن طريق الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة :

  • بلوغ المتقدم للحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً.
  • مرور عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة و التقديم الحالي.
  • الأولوية للأسر محدودة الدخل، و اصحاب المعاشات.
  • 30 ألف ريال سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة.
  • يتم تحديد قيمة مساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري للفرد.

رابط الاستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 :

نرصد لكم متابعينا الكرام رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة، و ذلك بهدف التسهيل و التيسير على المتابعين الكرام، حيث تقوم وزارة العمل و الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكة للمستفيدين بشكل مباشر،كما ويمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من هـــنــا

عن الكاتب

حنين كوراز

أسمي حنين كراز خريجة لغة عربية وإعلام في فلسطين .. هوايتي الكتابة وقراءة الرويات

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