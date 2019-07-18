” وزارة العمل السعودية ” … طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أهم الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية من أجل توفير مشقة العناء على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، و ذلك بهدف مساعدة المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، حيث الهدف منها تنفيذ مستهدفات برنامج التحويل الوطني 20120، في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و التي تهدف إلى تحقق المزيد من البرامج الإجتماعية التي تساعد وتعمل من أجل المواطن السعودي.

إليكم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1440 :

الدخول من خلال موقع التسجيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قم بإدخال رقم السجل المدني.

المتابعة و اختيار الخدمة المناسبة.

و يمكن عن طريق الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة :

بلوغ المتقدم للحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً.

مرور عام على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة و التقديم الحالي.

الأولوية للأسر محدودة الدخل، و اصحاب المعاشات.

30 ألف ريال سعودي يمثل الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة.

يتم تحديد قيمة مساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري للفرد.

رابط الاستعلام عن مساعدة المقطوعة 1440 :

نرصد لكم متابعينا الكرام رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة، و ذلك بهدف التسهيل و التيسير على المتابعين الكرام، حيث تقوم وزارة العمل و الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكة للمستفيدين بشكل مباشر،كما ويمكنكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من هـــنــا