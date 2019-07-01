إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، على إضافة المواليد الجدد خلال تلك الشهر الحالي وأكد على المواطنين على التوجه إلى مكتب التموين لإضافة المواليد لديهم، كما قال الدكتور “محمد سويد” المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بفعل تجديد خاص بالبيانات للمستفيدين من الدعم المخصص بالبطاقات التموينية، وإضافة المواليد الحديثين اعتبارا من عام 2005 وحتى عام 2015، وخلال ذلك النص المقدم إليكم من أسرة موقعنا “نجوم مصرية“، سوف نعرض لكم جميع التفاصيل المخصصة بالتسجيل.
كما صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن فتح باب إضافة المواليد الجدد 2019 على بطاقات التموين خلال الشهر الجاري، من خلال لقائه في مجلس النواب اليوم.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر تصريحات في مؤتمر صحفي بأنه سيتم إضافة جزء من المواليد الجديد في هذا الشهر، وسيتم صرف الخبز والتموين لمن تم إضافتهم ابتدأ من أول يوليو.
بالفيديو إرشادات لاستكمال بيانات بطاقة التموين 2019
موعد إضافة المواليد الجدد 2019
أن يتجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له بطاقة التموين المخصصة، وتقديم التماس إضافة المواليد الحديثين، وأما عن الميعاد الختامي لإضافة المواليد فقد أفادت الوزارة بانه بعد الانتهاء من تجديد معلومات البطاقات بشكل إجمالي وحذف الغير مستفيدين من الدعم، سوف تقوم الوزارة بنشر موعد إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر.
الأوراق التي يجب توافرها لإضافة المواليد الجدد 2019
- أخر وصل من فاتورة الكهرباء أو المياه أو الغاز.
- صورة من البطاقة الشخصية لصاحب بطاقة التموين.
- صور من شهادات الميلاد للأبناء الصغار.
- صورة من البطاقة الشخصية للمستنفدين بالبطاقة.
تعرف على من يستحق بطاقة التموين الفورية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك بعض الفئات من المواطنين يحث الحصول على بطاقة تموينية فورية ومن خلال تلك المقال سنتعرف على من هم المستحقين:
- المرأة التي تعول الأسرة.
- المواطن صاحب المرض المزمن.
- الأرملة والمطلقة.
- العمال الحرفيين.
- مستحقي دعم برنامج تكافل وكرامة.
- البائعين المتجولين.
- العاطل عن العمل.
- من معهم معاش التضامن الاجتماعي.
- من معهم معاش السادات.
بالصور خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2019
تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019
- دخول على موقع دعم مصر من هنــا لتقديم تظلمات بطاقة التموين.
- بالمربع الأول قم بإدخال الرقم الخاص بالبطاقة التموينية.
- المربع الثاني قم بإدخال الرقم الخاص للمستفيد بالبطاقة الشخصية.
- قم باختيار المحافظة التابع لها بالخانة الثالثة.
- أخر خطوة اضغط على عرض وحفظ البيانات.
التعليقات
ممكن نعرف متى سيتم اضافة الواليد على البطاقة حيث انى مقدم الاوراق من 8 شهور
خالد حسين ٢٦٩٠٧١٤٢١٠١١٩٣
انا عندى طفلين موليد 2010 2013. ومعاد سبتان هوم عدا مش عارف اسبتهم اعمل أى
انا من مواليد 1958وليس لدى بطاقة تموينيه منذعام1995 ولم احصل على حقى من موارد الدوله كتموين سلعيه اوخبز علما كل ماعليه للدوله اديته كخدمه عسكريه او ضرائب الخ الخ الخ فكيف احصل على حقى من الدوله وانا عمل بقال حر وشكرا
انا ادخلت بيانات البطاقه لوالدتي وهى موقوفه من التموين من سنه ونصف بس بتصرف عيش وهى ارمله قلولى ليس لها بيانات
اناعندى بطاقة ورقية ثلاثة افراد ينفع اضيف ابنى هو موليد ٢٠٠٧ومش عافه ليه البط
انامعيه البطاقة الورقية مش عارفة اطلع البطاقة الذكية بقالى خمس سنين ينفع اضيف ابنى موليد ٢٠٠٧
بدخل ع الموقع بيقولى لا توجد بيانات …
111003121077 رقم بطاقة التموين
27701191100395 قومى
كل اللي انتوا كاتبينه غلط في غلط لان شكل موقع تحديث البيانات اتغير والصوره دي من السنه اللي فاتت وموقع اضافه المواليد مش شغال بكفاية بقي اشتغالات
انا كل لما أروح مكتب التموين وأسأل علي إضافة المواليد بيقولو لسه ممكن اعرف إضافة المواليد امتي
يوم ٦ اغسطس
وصل الكهربا ليس باسمي بل باسم مالك الشقة الاول فما البديل عن ذلك
فين لينك صفحة اضافة المواليد
tamwin.com.eg
طيب البطاقة بدل فائد العمل ايه. في تنزيل المواليدوالعيش احنا ٧انفار وناخذ ١٠ ارغف عيش من مكان بعيد علشان مكتب امبابة ٢ مش عاوز يعطينا ورقة للعيش رحنا مكتب امبابة ١ اعطنا في الورق ٢٠ رغيف واحنا بناخذ ١٠ فقط من الفرن وده مابيكفيش الاولاد وبقول اساءل علي البطاقة بعد شهرين ده كلام
عادى مفيش مشكلة قدم ايصال الكهرباء الخاص بالمؤجر وارفق معه صورة من عقد الايجار بينك وبينه
انا عندي بطاقه فرد واحد وبنتي مواليد 3/1/2017 هل يحق لها الدخول في بطاقتي التموينيه وجزاكم الله خيرا
حتي 2015
انا عندي بطاقه فرد واحد وبنتي مواليد 3/1/2017 ها يحق لها الدخول في بطاقتي التموينيه وجزاكم الله خيرا
اذا كنت مستأجر يعني ولا ايصال كهرباء او غاز باسمي فما هو الحل البديل