إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، على إضافة المواليد الجدد خلال تلك الشهر الحالي وأكد على المواطنين على التوجه إلى مكتب التموين لإضافة المواليد لديهم، كما قال الدكتور “محمد سويد” المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بفعل تجديد خاص بالبيانات للمستفيدين من الدعم المخصص بالبطاقات التموينية، وإضافة المواليد الحديثين اعتبارا من عام 2005 وحتى عام 2015، وخلال ذلك النص المقدم إليكم من أسرة موقعنا “نجوم مصرية“، سوف نعرض لكم جميع التفاصيل المخصصة بالتسجيل.

كما صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن فتح باب إضافة المواليد الجدد 2019 على بطاقات التموين خلال الشهر الجاري، من خلال لقائه في مجلس النواب اليوم.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر تصريحات في مؤتمر صحفي بأنه سيتم إضافة جزء من المواليد الجديد في هذا الشهر، وسيتم صرف الخبز والتموين لمن تم إضافتهم ابتدأ من أول يوليو.

بالفيديو إرشادات لاستكمال بيانات بطاقة التموين 2019

موعد إضافة المواليد الجدد 2019

أن يتجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له بطاقة التموين المخصصة، وتقديم التماس إضافة المواليد الحديثين، وأما عن الميعاد الختامي لإضافة المواليد فقد أفادت الوزارة بانه بعد الانتهاء من تجديد معلومات البطاقات بشكل إجمالي وحذف الغير مستفيدين من الدعم، سوف تقوم الوزارة بنشر موعد إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر.

الأوراق التي يجب توافرها لإضافة المواليد الجدد 2019

أخر وصل من فاتورة الكهرباء أو المياه أو الغاز. صورة من البطاقة الشخصية لصاحب بطاقة التموين. صور من شهادات الميلاد للأبناء الصغار. صورة من البطاقة الشخصية للمستنفدين بالبطاقة.

تعرف على من يستحق بطاقة التموين الفورية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك بعض الفئات من المواطنين يحث الحصول على بطاقة تموينية فورية ومن خلال تلك المقال سنتعرف على من هم المستحقين:

المرأة التي تعول الأسرة.

المواطن صاحب المرض المزمن.

الأرملة والمطلقة.

العمال الحرفيين.

مستحقي دعم برنامج تكافل وكرامة.

البائعين المتجولين.

العاطل عن العمل.

من معهم معاش التضامن الاجتماعي.

من معهم معاش السادات.

بالصور خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2019

تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019