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إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان

كتب رشا حبشيفي آخر تحديث
إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان
إضافة المواليد الجدد 2018 خلال موقع وزارة التموين

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، على إضافة المواليد الجدد خلال تلك الشهر الحالي وأكد على المواطنين على التوجه إلى مكتب التموين لإضافة المواليد لديهم، كما قال الدكتور “محمد سويد” المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بفعل تجديد خاص بالبيانات للمستفيدين من الدعم المخصص بالبطاقات التموينية، وإضافة المواليد الحديثين اعتبارا من عام 2005 وحتى عام 2015، وخلال ذلك النص المقدم إليكم من أسرة موقعنا “نجوم مصرية“، سوف نعرض لكم جميع التفاصيل المخصصة بالتسجيل.

كما صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن فتح باب إضافة المواليد الجدد 2019 على بطاقات التموين خلال الشهر الجاري، من خلال لقائه في مجلس النواب اليوم.

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر تصريحات في مؤتمر صحفي بأنه سيتم إضافة جزء من المواليد الجديد في هذا الشهر، وسيتم صرف الخبز والتموين لمن تم إضافتهم ابتدأ من أول يوليو.

بالفيديو إرشادات لاستكمال بيانات بطاقة التموين 2019

موعد إضافة المواليد الجدد 2019

إضافة المواليد الجدد 2018 خلال موقع وزارة التموين
إضافة المواليد الجدد 2019 خلال موقع وزارة التموين

أن يتجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له بطاقة التموين المخصصة، وتقديم التماس إضافة المواليد الحديثين، وأما عن الميعاد الختامي لإضافة المواليد فقد أفادت الوزارة بانه بعد الانتهاء من تجديد معلومات البطاقات بشكل إجمالي وحذف الغير مستفيدين من الدعم، سوف تقوم الوزارة بنشر موعد إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر.

الأوراق التي يجب توافرها لإضافة المواليد الجدد 2019

  1. أخر وصل من فاتورة الكهرباء أو المياه أو الغاز.
  2. صورة من البطاقة الشخصية لصاحب بطاقة التموين.
  3. صور من شهادات الميلاد للأبناء الصغار.
  4. صورة من البطاقة الشخصية للمستنفدين بالبطاقة.

تعرف على من يستحق بطاقة التموين الفورية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك بعض الفئات من المواطنين يحث الحصول على بطاقة تموينية فورية ومن خلال تلك المقال سنتعرف على من هم المستحقين:

  • المرأة التي تعول الأسرة.
  • المواطن صاحب المرض المزمن.
  • الأرملة والمطلقة.
  • العمال الحرفيين.
  • مستحقي دعم برنامج تكافل وكرامة.
  • البائعين المتجولين.
  • العاطل عن العمل.
  • من معهم معاش التضامن الاجتماعي.
  • من معهم معاش السادات.

بالصور خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2019

إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019
إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019
إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019

إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان

إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019
إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019
إضافة المواليد الجدد 2018
إضافة المواليد الجدد 2019

إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان إضافة المواليد الجدد يوليو 2019 عبر موقع وزارة التموين الان

تقديم تظلمات بطاقة التموين 2019

  • دخول على موقع دعم مصر من هنــا لتقديم تظلمات بطاقة التموين.
  • بالمربع الأول قم بإدخال الرقم الخاص بالبطاقة التموينية.
  • المربع الثاني قم بإدخال الرقم الخاص للمستفيد بالبطاقة الشخصية.
  • قم باختيار المحافظة التابع لها بالخانة الثالثة.
  • أخر خطوة اضغط على عرض وحفظ البيانات.

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عن الكاتب

رشا حبشي

رشا حبشي مصرية، حاصلة على دبلومة مهنية في الصحافة والإعلام، حاصلة على كارنية النقابة العامة للصحافة والإعلام؛ صحفية لدى جريدة الرأي العام "جريدة ورقية"، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، أهتم بالتغطية المباشرة للأخبار، ولدت في الإسكندرية 24 أغسطس، وأقيم بالإسكندرية.

التعليقات

    1. انا من مواليد 1958وليس لدى بطاقة تموينيه منذعام1995 ولم احصل على حقى من موارد الدوله كتموين سلعيه اوخبز علما كل ماعليه للدوله اديته كخدمه عسكريه او ضرائب الخ الخ الخ فكيف احصل على حقى من الدوله وانا عمل بقال حر وشكرا

  5. اناعندى بطاقة ورقية ثلاثة افراد ينفع اضيف ابنى هو موليد ٢٠٠٧ومش عافه ليه البط
    انامعيه البطاقة الورقية مش عارفة اطلع البطاقة الذكية بقالى خمس سنين ينفع اضيف ابنى موليد ٢٠٠٧

    رد

  7. كل اللي انتوا كاتبينه غلط في غلط لان شكل موقع تحديث البيانات اتغير والصوره دي من السنه اللي فاتت وموقع اضافه المواليد مش شغال بكفاية بقي اشتغالات

    رد

    2. طيب البطاقة بدل فائد العمل ايه. في تنزيل المواليدوالعيش احنا ٧انفار وناخذ ١٠ ارغف عيش من مكان بعيد علشان مكتب امبابة ٢ مش عاوز يعطينا ورقة للعيش رحنا مكتب امبابة ١ اعطنا في الورق ٢٠ رغيف واحنا بناخذ ١٠ فقط من الفرن وده مابيكفيش الاولاد وبقول اساءل علي البطاقة بعد شهرين ده كلام

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