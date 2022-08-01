“هل سيتخطى حاجز ال 19 جنيه؟” سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 1 أغسطس في البنوك المصرية

سجل الدولار الأمريكي اليوم الأحد سعراً يتراوح بين 18.98 جنيه للبيع، بينما سجل 18.90 جنيهاً للشراء مقابل الجنيه المصري، وذلك حسب آخر سعر تم تحديثه من قبل البنك المركزي في بداية تعاملات اليوم، وسوف نتعرف في السطور القليلة القادمة على سعر الدولار اليوم في معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل الدولار في صباح اليوم في البنك الأهلي سعر 18.91 جنيه للشراء، وسعر 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 18.91 للشراء، و 18.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

أما عن بنك QNB، فقد سجل الدولار سعر 18.94 جنيهاً للشراء، و 18.99 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم في بنك CIB هو 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل بنك كريدي أجريكول سعر مقداره 18.94 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 18.96 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

أما عن بنك SAIB فقد سجل سعر 18.93 جنيه للشراء، وسعر 18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع.

يترقب الجميع بلا استثناء رد فعل المركزي المصري، وذلك بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتتجه أنظار الخبراء إلى أن المركزي المصري سيعمل على رفع أسعار الفائدة هو الآخر، لكن لأي مدى؟ لا نستطيع أن نجزم ما إذا كان سيرفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أم لا.

لكن من الممكن أن يتجه المركزي المصري لطرح شهادات استثمارية جديدة بنسب أعلى قليلاً من الموجودة حالياً، ألا وهي 14%، من أجل أن يزيد الإقبال على شراء الجنيه وبيع الدولار، وبالتالي الحفاظ على استقرار السعر دون ال19 جنيه، خاصة وأن اليورو تخطى حاجز ال 19 جنيه وسجل حوالي 19.20 جنيه، ومن الممكن أن يتبعه الدولار في الأيام القادمة.

الجدير بالذكر أن الأيام القادمة حُملى بكثير من التطورات، وخاصة مع استمرار أزمة التضخم في أمريكا وأوروبا، وعدم علاج المشكلة بالرغم من المقويات الصناعية ألا وهي رفع أسعار الفائدة، وزيادة نسب التضخم، وظهور شبح جديد يلوح في الأفق ألا وهو الركود.

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البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 18.90 18.98 البنك الأهلي 18.91 18.97 بنك مصر 18.91 18.97 البنك الأهلي القطري QNB 18.94 18.99 البنك التجاري الدولي CIB 18.93 18.99 بنك كريدي أجريكول 18.94 18.99 مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.96 18.99 بنك الإسكندرية 18.89 18.99 بنك SAIB 18.93 18.99 البنك العربي الأفريقي 18.89 18.99

هل تتوقع أن يرتفع الدولار أم سينخفض خلال الفترة القادمة؟ ننتظر كافة آرائكم في التعليقات.