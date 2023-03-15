هل اكتتاب شركة معيار حلال وما موعد طرح أسهم الشركة؟

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن اكتتاب شركة معيار، وكانت الشركة قد حصلت على الموافقة في شهر ديسمبر الماضي لطرح أسهمها في السوق الموازية، ولهذا السبب وضعت نشرة الاكتتاب الخاصة بها والتي تضمنت كافة المعلومات التي يرغب المستثمرون في التعرف عليها قبل المشاركة في اكتتاب أسهمها، لذلك تعرفوا في هذا المقال على تفاصيل نشرة الاكتتاب والإجابة على سؤال هل اكتتاب شركة معيار حلال أم لا.

تفاصيل اكتتاب شركة معيار

شركة معيار هي واحدة من الشركات السعودية المتخصصة في أعمال الإنشاءات والمقاولات، وقد حصلت على الموافقة لطرح أسهمها خلال الفترة القادمة من هذا الشهر، وجاءت تفاصيل نشرة الاكتتاب كما يلي:

رأس مال الشركة قبل الطرح: ال10.62 مليون ريال سعودي.

عدد الأسهم المطروحة: ال265.4 ألف.

نسبة طرح أسهم الشركة: 20% من إجمالي نسبة الأسهم الخاصة برأس مال الشركة.

الحد الأدنى لأسهم الاكتتاب: 10 أسهم.

الحد الأقصى لأسهم الاكتتاب: 66.34 ألف سهم من إجمالي الأسهم المطروحة في الإكتتاب.

لم يتم تحديد النطاق السعري لسهم شركة معيار حتى الآن وكذلك لم يتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح.

موعد اكتتاب شركة معيار

حددت الشركة في نشرة الاكتتاب الخاصة بها مواعيد طرح الأسهم في السوق الموازي وجاءت كما يلي:

يبدأ الإكتتاب يوم الأحد الموفق ال19 من شهر مارس 2023 الموافق 27 من شهر شعبان.

ينتهي اكتتاب الأسهم يوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس 2023 الموافق 1 رمضان 1444.

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هل اكتتاب شركة معيار حلال

تم التأكد من أن الاكتتاب في أسهم شركة معيار السعودية لأعمال الخرسانة والانشاءات حلال ومتوافق مع الضوابط الشرعية، وكذلك لا توجد نسبة تطهير في أسهم الشركة ويمكن للمستثمرين المشاركة في اكتتاب الأسهم بأمان خلال فترة طرحها الأيام القادمة.