هل اكتتاب الشركة السعودية للصناعات الجيرية حلال وما موعد طرح الأسهم؟

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الجيرية نشرة الإصدار الخاصة بها لطرح 2 مليون سهم من أسهمها في السوق الموازية نمو، جاء ذلك بعد حصولها على الموافقة من هيئة السوق المالية السعودية، وأوضحت في نشرة الإصدار عدد الأسهم المطروحة والفئات المؤهلة لاكتتاب الأسهم، وموعد الاكتتاب وغيرهم من المعلومات، لكن يتساءل المستثمرون هل اكتتاب أسهم الشركة حلال أم لا، وهذا ما سوف نوضحه في هذا المقال.

نشرة اكتتاب الشركة السعودية للصناعات الجيرية

طرحت الشركة السعودية للصناعات الجيرية نشرة الإصدار الخاصة بها لكي توضح من خلالها المعلومات التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها قبل الاكتتاب في الأسهم، وجاءت أهم المعلومات على النحو التالي:

السوق: السوق الموازية “نمو”.

مجال عمل الشركة: الصناعية الكيماوية.

رأس مال الشركة قبل طرح الأسهم: 200 مليون ريال سعودي.

رأس مال الشركة بعد طرح الأسهم: 220 مليون ريال سعودي.

عدد أسهم الشركة قبل الطرح: 20 مليون سهم.

عدد أيهم الشركة بعد الطرح: 22 مليون سهم.

نسبة الطرح: 9.09 % (بعد الطرح)

عدد أسهم المطروحة: 2 مليون سهم.

الحد الأدنى للأسهم: 10 أسهم.

الحد الأعلى للاكتتاب في أسهم الشركة: 999999 سهم.

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موعد طرح أسهم الشركة السعودية للصناعات الجيرية

كما أعلنت الشركة في نشرة الإصدار الخاصة بها أن الاكتتاب في الأسهم، سوف يكون خلال الفترة من الأحد 19 مارس 2023 إلى يوم الخميس 23 مارس 2023، بينما يكون موعد الإعلان عن التخصيص النهائي في الثامن والعشرين من مارس 2023 موعد رد مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت سوف يكون في اليوم الثلاثين من شهر مارس.

هل اكتتاب الشركة السعودية للصناعات الجيرية حلال

تم التأكد من أن الاكتتاب في الشركة السعودية للصناعات الجيرية حلال ومتوافق مع الضوابط الشرعية، ولا توجد أي نسبة تطهير في أسهم الشركة لذلك يمكن للمستثمرين الاكتتاب في أسهم الشركة بأمان.