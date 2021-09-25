هذه الأجهزة هي السبب وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل جنوني

ثلاثة أجهزة هي المسؤولة عن فاتورة الكهرباء العالية، سنتعلم المزيد عنهم، أي جهاز منزلي يعتمد على الطاقة الكهربائية بغض النظر عن نوعه يستهلك الكثير من الطاقة لتشغيله، ويتم احتساب تلك الطاقة لتضاف إلى قيمة الفاتورة الإجمالية للاستهلاك الشهري.

وفي الفقرات التالية نشرح بيانا شاملا عن الاجهزة التي قد تزيد وتشكل الفارق الكبير في قيم فاتورة الاستهلاك الشهري.

3 أجهزة تسبب ارتفاع الفاتورة بشكل جنوني

فاتورة الطاقة العالية ناتجة عن ثلاثة أجهزة، من أهمها التكييف البارد والساخن، والذي يعد مستهلكًا كبيرًا للطاقة، خاصة وأن الكثير من الناس يستخدمه دون أي ترشيد لمقدار الاستهلاك الموصى به، كما يقترح جميع الخبراء أن يتم تشغيل التكييف على درجة أكبر من أربعة وعشرين وسوف يقوم بتكييف الغرفة بشكل جيد أيضاً.

المكوة الكهربائية

تعتبر المكواة الكهربائية أحد الأجهزة التي لديها القدرة على استخدام أكبر كمية من الطاقة، حيث من الممكن أن تستهلك أكثر من 400 كيلوواط في الساعة الواحدة، وقد يكون معدل الاستهلاك الشهري مرتفعًا جدًا إذا تم استخدامها بشكل أكثر من اللازم.

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سخان يعمل بالكهرباء

يزيد السخان من ساعات تشغيله خاصة في فصل الشتاء، ولهذه المعدات القدرة على سحب أكثر من 1500 كيلووات في الساعة من التشغيل، ولهذا السبب تعد الفاتورة بقيم أكبر إذا كانت تعمل بشكل مفرط.

غسالة الأطباق

بطبيعة الحال، فإن التشغيل اليومي لغسالة الصحون له تأثير سلبي على الاستهلاك، مما ينتج عنه استهلاك طاقة يقارب 500 كيلووات لكل ساعة، فإذا استخدمت أكثر من اللازم وبدون حرص، فبالطبع سوف تشكل عبئاً كبيراً على الفاتوة الشهرية، وهذا ما يريد أي شخص أن يتجنبه.