هدوء أسعار الحديد اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار والهدوء في مختلف الأسواق المصرية ، وقد جاء ذلك بعد موجة من الارتفاعات الشديدة في الأسعار التي قد عايشتها أسعار الحديد خلال الفترة الماضية ، بسبب قيام الدولة بفرض رسوم واردات على الحديد ، الأمر الذي ترتب عليه قيام بعض الشركات بالتعاون والتوجه إلى القضاء من أجل الاعتراض على هذا القرار ، وتبعًا لما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة فإن حجم واردات حديد التسليح والبليت قد زاد بشكل كبير للغاية خلال النصف الأول من العام الماضي وذلك مقارنة بنفس الفترة عام 2017.

ومن هنا نحرص عن طريق موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية دائمة لأحدث وأدق الأسعار الموجودة في السوق الاقتصادي المصري ، فنقدم لكم أدق أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019.

أسعار طن الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية