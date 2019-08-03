هدوء أسعار الحديد اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار والهدوء في مختلف الأسواق المصرية ، وقد جاء ذلك بعد موجة من الارتفاعات الشديدة في الأسعار التي قد عايشتها أسعار الحديد خلال الفترة الماضية ، بسبب قيام الدولة بفرض رسوم واردات على الحديد ، الأمر الذي ترتب عليه قيام بعض الشركات بالتعاون والتوجه إلى القضاء من أجل الاعتراض على هذا القرار ، وتبعًا لما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة فإن حجم واردات حديد التسليح والبليت قد زاد بشكل كبير للغاية خلال النصف الأول من العام الماضي وذلك مقارنة بنفس الفترة عام 2017.
ومن هنا نحرص عن طريق موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية دائمة لأحدث وأدق الأسعار الموجودة في السوق الاقتصادي المصري ، فنقدم لكم أدق أسعار الحديد الموجودة في الشركات والمصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك لليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019.
أسعار طن الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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