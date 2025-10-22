هبوط سعر الذهب اليوم في مصر يفوق التوقعات…. أعرف آخر الأسعار

استطاع سعر الذهب اليوم في مصر أن يلفت أنظار الكثير من الأشخاص خلال الساعات القليلة الماضية حيث شهد سوق المعدن الأصفر بعض الهبوط في النصف الأول من اليوم الثلاثاء الموافق الـ 21 من شهر أكتوبر الجاري وذلك بعد موجة من الارتفاع شهدها سوق الذهب العالمي خلال الأسابيع الأخيرة، وجاء هذا الارتفاع العالمي بالتزامن مع العديد من التقلبات الاقتصادية والأحداث المؤثرة في العالم أجمع.

ازدادت علامات الاستفهام حول سعر الذهب اليوم في مصر بعد هبوط مؤشر الأسعار في الساعات الأولى بما يُقدر بـ200 جنيه بالنسبة إلى سعر الذهب عيار 21 مما جعل المواطنين يتساءلون عن مصير المعدن الأصفر خلال الأيام القادمة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

هبط سعر جرام الذهب في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 21/10/2025 بشكل مفاجئ ليصل الى الأسعار الآتي ذكرها :

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 6474.25 للبيع و 6434.25 للشراء.

سجل عيار 22 في السوق المصرية 5934.75 للبيع 5898 للشراء.

هبط عيار 21 اليوم إلى 5665 للبيع 5630 للشراء.

سجل عيار 18 في السوق المصرية 4855.75 للبيع 4825.75 للشراء.

هبط عيار 14 اليوم إلى 3776.75 للبيع 3753.25 للشراء.

يبلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 3237.25 للبيع و 3217.25 للشراء.

سجل عيار 9 في السوق المصرية 2427.75 للبيع 2412.75 للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك في السوق المصرية

بلغ سعر الجنيه الذهب في معاملات هذا اليوم 45320 للبيع 45040 للشراء، وعلى صدد هذا الهبوط جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم على النحو التالي :

يبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام حوالي 16000 جنيه.