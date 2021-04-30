هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

بواسطة أسامة مقلد

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021، في السوق المصرية، بمعدل 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وذلك بعد استقرارها لمدة يومين.

هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

وفيما يلي نستعرض متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة بالجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر:

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24، ما بين 885 إلى 887 جنيه مصري.

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وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، ما بين 774 إلى 776 جنيه مصري.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، ما بين 663 إلى 665 جنيه مصري.

وجاء سعر الاونصة ما بين 27,510 إلى 27,581 جنيه مصري.

وجاء سعر الجنيه الذهب ما بين 6,192 إلى 6,208 جنيه مصري.

وجاء سعر الكيلو ما بين 884,571 إلى 886,857 جنيه مصري.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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