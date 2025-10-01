هام| 47.80 جنيها مقابل الدولار.. إليك سعر شراء العملة الأمريكية اليوم 1 أكتوبر 2025 بالبنك المركزي المصري

اعتمد البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، الموافق 1 أكتوبر 2025 سعر شراء الدولار الواحد مقابل 48.80 جنيها مقابل العملة الأمريكية، لكن في مقابل البيع فقد سجل الدولار سعر 47.94، وهذا بناء على آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك داخل جمهورية مصر العربية.

وإليك الآن أسعار الصرف (بيع أو شراء) الخاصة بالدولار الأمريكي في أبرز البنوك مفصلة بالجدول التالي:

البنك 🏦 سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك الأهلي المصري 47.84 47.94 بنك مصر 47.84 47.94 بنك الإسكندرية 47.84 47.94 البنك التجاري الدولي CIB 47.84 47.94 بنك القاهرة 47.84 47.94

إشادة صندوق النقد الدولي

كان صندوق النقد الدولي قد أشاد قبل أيام بالأداء الإصلاحي المصري في الجانب المالي، وشدد على وضوح الرؤية الإصلاحية للحكومة، كما أشاد وفد الصندوق أثناء اجتماع بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب بالجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والمالية الرامية إلى تخفيف الأعباء وتحقيق المزيد من الشفافية.

ومن جانب آخر، فقد أعلنت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو في عامين عند 4.4% أثناء عامي 2024-2025، كل ذلك جعل الأسواق تعد هذه الرسائل بمثابة دفعة كبيرة لثقة المستثمرين بالجنيه.

وسجل الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من هذين العامين معدل نمو 5.5%، وهو الأعلى في ثلاثة أعوام، وفي كل مراحل هذا النمو كان الاقتصاد مدفوعا بالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة والاتصالات.

ثقة متزايدة بمناخ الأعمال

ورأى عدد من المحللين أن الاستثمارات الخاصة المستمرة في التدفق منذ العام الماضي، والتي بلغت 47.5 في المائة من إجماليما تم تنفيذه في 2024، تشير إلى ثقة متزايدة بمناخ الأعمال، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في قطاع السياحة بويادة 16.4%، وارتفاع الصادرات الصناعية، كل هذا من شأنه تعزيز موقف العملة المحلية.

ومع كل ما سبق، فإن فريق آخر من الخبراء يرون أن التحديات ما زالت ماثلة وتمثل عقبة أمام النمو في الاقتصاد المصري، ومن أبرز هذه التحديات هو ارتفاع فاتورة الواردات، وخاصة للسلع الوسيطة، وأيضا أسعار النفط العالمية التي قد تلقي بظلالها على الدعم والطاقة، ولا يجب مع كل ذلك عزل التزام مصر أمام صندوق النقد والتي تتطلب استمرار منهجية الإصلاح لتجنب سيناريو العودة من شأنها أن تضغط على العملة المحلية.