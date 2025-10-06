ننشر أسعار البنزين والسولار الآن في محطات الوقود وبنزين 92 يسجل هذا الرقم

يرصد موقع «نجوم مصرية» أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 في محطات الوقود بعد قرار لجنة التسعير الأخير والتلقائي للمنتجات البترولية في شهر أبريل الماضي، وسجل لتر البنزين 92 سعر 17,25 جنيها، وجاءت أسعار البنزين والسولار في مصر كما يلي:

البند السعر سعر لتر بنزين 95 19 جنيه سعر لتر بنزين 92 17.25 جنيه سعر لتر بنزين 80 15.75 جنيه سعر لتر السولار 15.5 جنيه سعر لتر الكيروسين 15.5 جنيه سعر طن المازوت (للمورد لباقي الصناعات) 10500 جنيه / طن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) 200 جنيه

لجنة التسعير للمنتجات البترولية

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد اجتمعت في 11 أبريل الماضي، وأعلنت أسعار البنزين والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، والبوتجاز، وغيرها من المنتجات البترولية، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسعار جديدة خلال اليومين القادمين.