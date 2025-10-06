أخبار إقتصادية

ننشر أسعار البنزين والسولار الآن في محطات الوقود وبنزين 92 يسجل هذا الرقم

أحمد مراد

يرصد موقع «نجوم مصرية» أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 في محطات الوقود بعد قرار لجنة التسعير الأخير والتلقائي للمنتجات البترولية في شهر أبريل الماضي، وسجل لتر البنزين 92 سعر 17,25 جنيها، وجاءت أسعار البنزين والسولار في مصر كما يلي:

ننشر أسعار البنزين والسولار الآن في محطات الوقود وبنزين 92 يسجل هذا الرقم
البندالسعر
سعر لتر بنزين 9519 جنيه
سعر لتر بنزين 9217.25 جنيه
سعر لتر بنزين 8015.75 جنيه
سعر لتر السولار15.5 جنيه
سعر لتر الكيروسين15.5 جنيه
سعر طن المازوت (للمورد لباقي الصناعات)10500 جنيه / طن
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم)200 جنيه

لجنة التسعير للمنتجات البترولية

وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد اجتمعت في 11 أبريل الماضي، وأعلنت أسعار البنزين والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، والبوتجاز، وغيرها من المنتجات البترولية، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسعار جديدة خلال اليومين القادمين.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.