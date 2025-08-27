نمو التمويل المصرفي في المملكة إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال حتى يونيو 2025

سجل القطاع المالي السعودي أداءً لافتًا خلال العام الماضي، بعدما ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات البنكية المقدمة للقطاعين العام والخاص إلى مستويات غير مسبوقة بنهاية يونيو 2025، وفق ما كشفته البيانات الرسمية للبنك المركزي السعودي. هذا التطور يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني والدور المتزايد للمصارف في دعم النمو والاستثمار.

أرقام تكشف قوة القطاع المالي

أوضحت النشرة الإحصائية أن حجم الائتمان ارتفع بنسبة 15.8% على أساس سنوي، وبمعدل 2.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما سجل نموًا شهريًا طفيفًا بلغ 0.6%. هذه المؤشرات تبرز قدرة المصارف على مواكبة احتياجات السوق ودعم الأنشطة الاقتصادية.

تأثير مباشر على حياة المواطنين

الأثر لا يتوقف عند الأرقام، بل ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية:

التمويل العقاري: إتاحة المزيد من القروض لشراء المنازل وتملك الوحدات السكنية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: توفير تسهيلات تساعد رواد الأعمال على التوسع والابتكار.

الاستثمار الصناعي: تمويل مشاريع كبرى تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.

توزيع القروض حسب المدة الزمنية

طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات): 1.55 تريليون ريال (48.8% من الإجمالي).

قصير الأجل (أقل من سنة): 1.14 تريليون ريال (35.8%).

متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات): 490 مليار ريال (15.4%).

ارتباط وثيق برؤية المملكة 2030

يمثل هذا التوسع دعامة رئيسية لبرامج التنمية التي تستهدفها رؤية 2030، سواء في مجال الإسكان أو دعم الصناعة أو تمويل قطاعات الابتكار وريادة الأعمال. كما يعزز الدور الاستراتيجي للقطاع البنكي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحفيز مسيرة التنمية.