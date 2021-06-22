نصائح وتوجيهات الإرشاد الزراعي لزراعة الموالح

عاشق للقراءة ومغرم بصنوف الكتب؛ فخور بإنتمائي لموقع نجوم مصرية، كمتخصص في علوم الكتب والمكتبات يكمن هدفي في تقديم المعلومة بطريقة سهلة وبدون تعقيد؛ وأدعو االله أن يتقبل مني ما أكتبه هنا كعلم ينتفع به عندما ينقطع عملي.