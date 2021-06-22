نصائح وتوجيهات الإرشاد الزراعي لزراعة الموالح
قام معهد بحوث البساتين بقطاع الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة المصرية بإصدار ونشر توصيات ونصائح فنية موجهة خصيصا للمهتمين بزراعة محاصيل الموالح لإتباعها خلال شهر يونيو وذلك للحصول على محصول جيد ووفير.
وجاءت تلك التوجيهات كما يلي:-
أ. العمليات الزراعية
- التخلص ونزع الحشائش المتواجدة بالمزارع بشكل مستمر
- الانتظام في الري خلال موسم الاثمار
- وضع برنامج ثابت لرش العناصر الصغيرة
- الحفاظ على نظافة النقاطات والفلاتر
- فحص ومراقبة النموات الحديثة وذلك للقضاء على حشرات صانعات الانفاق ومقاومة ظهور الحشرات الماصة
- بداية الخف اليدوي للحفاظ على جودة الثمار وخاصة الثمار التي سيتم تصديرها
ب. مرحلة التسميد
للفدان الواحد (أشجار الموالح والتي يتم ريها بالتنقيط )
- الرية الأولى: 1 كيلو سلفات ماغنسيوم + 2 كيلو سلفات نشادر
- الرية الثانية: 2 كيلو سماد مركب 19
- الرية الثالثة: 1 لتر حامض فوسفوريك + 3 كيلو سلفات بوتاسيوم
- الرية الرابعة: 1 كيلو سلفات زنك + 1 كيلو سلفات منجنيز + 1 كيلو سلفات حديد
- الرية الخامسة: 2 كيلو نترات كالسيوم
ج. نظام الري
وذلك بحساب الاستهلاك المائي لشجر الموالح مع مراعاه الاعمار المختلفة وذلك لنظام الري بالتنقيط (لتر/ يوم/ شجرة)
- عمر الشجرة من 1-2 سنة = 32 لتر/ لكل شجرة
- عمر الشجرة من 2-3 سنوات =40 لتر/ لكل شجرة
- عمر الشجرة من 3-4 سنوات = 48 لتر/ لكل شجرة
- عمر الشجرة من 4-5 سنوات = 56 لتر/ لكل شجرة
- عمر الشجرة من 5-7 سنوات = 64 لتر/ لكل شجرة
- عمر الشجرة من 7-8 سنوات = 72 لتر / لكل شجرة
- عمر الشجرة من 8-10 سنوات = 84 لتر/ لكل شجرة
- عمر الشجرة أكبر من 10 سنوات = 90 لتر/ لكل شجرة
وأخيرا المكافحة
الاستمرار في مكافحة ومقاومة حشرات المن حال ظهورها.
مع خالص تمنياتنا بموسم حصاد ومحصول وفير لهذا العام وكل عام.