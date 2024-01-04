نشتري الذهب الآن أو نبيع؟ مصلحة الذهب تُجيب

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية، وذلك بسبب نشر بعض الشائعات من جانب الجهات المحلية والأجنبية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لزيادة الأقبال على شراء الذهب بأسعار مرتفعة للغاية.

الذهب في السوق المصري - صورة أرشيفية

ونصح اللواء أحمد سليمان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، المواطنين بعد الاستعجال في شراء الدهب حتى لا يتعرضون للخسارة المالية، والانتظار لحين استقرار الأسعار.

كما أوصى اللواء أحمد سليمان، بتجنب التعامل مع المحلات غير المرخصة وغير المعتمدة، بالإضافة إلى عدم شراء الذهب بدون دمغة المصلحة لتجنب الوقوع في أي عمليات نصب أو خداع.