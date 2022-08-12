نشاط تجاري مكثف.. موانئ البحر الأحمر تستقبل 63 ألف طن قمح

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ محافظة البحر الأحمر، عن استقبال ميناء سفاجا البحري، لنحو 63 ألف طن قمح قادما من رومانيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حيث تقوم الجهات المختصة بفحص الشحنة جيدا للتأكد من سلامتها قبل الإفراج عنها وتفريغها.

وأضافت هيئة موانئ محافظة البحر الأحمر، في بيان لها، أن موانئ البحر الأحمر شهدت اليوم الجمعة، نشاطا ملحوظا وحركة كبيرة على صعيد تداول الحاويات واستقبال سفن الشحن والبضائع، بالإضافة إلى حركة الأفراد المسافرين عبر البحر.

تداول 75 ألف طن بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ محافظة البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1100 راكب عبر موانئ البحر الأحمر، فيما ارتفع عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ إلى 13 سفينة.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 75 ألف طن من البضائع المتنوعة، و643 شاحنة و103 سيارات.

وسجلت حركة الواردات 66 ألف و500 طنا من البضائع المتنوعة و305 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف و500 طنا من البضائع و338 شاحنة و45 سيارة.

استقبال 63 ألف طن قمح من رومانيا

واستقبل ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، السفينة “وادي طيبة” التي تحمل على متنها 63 ألف طن قمح قادما من رومانيا، وتقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل الإفراج عنها وتفريغها.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة “أمل”، فيما تغادر السفينتين “الحرية 2″ و”بوسيدون اكسبريس”.

كما استقبل الميناء بالأمس السفينة “Thor breeze” قادمة من العقبة لشحن 27 ألف طن فوسفات، والسفينتين “الحرية 2″ و”بوسيدون اكسبريس” وغادرت السفينة أمل.

واستقبل أيضا ميناء نويبع، اليوم الجمعة، السفينتين “سينا” و”بريدج”.