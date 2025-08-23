«نجيب ساويرس» يقدم الحل للحكومة من أجل سداد الديون الخارجية ويصرح”القطاع العام مدير فاشل”

قدم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، الحل من وجهة نظره الاقتصادية من أجل سداد الديون الخارجية لمصر، مشيرا إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، واقترح حلًا ملخصه “الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب“.

ووصف ساويرس الديون الخارجية بأنها العقبة الوحيدة المتبقية، كما لفت الانتباه إلى القاع العام وقال بأنه “مدير فاشل”.

وأبدى رجل الأعمال المصري رأيه في الاقتصاد المصري قائلا “الإقتصاد سيزداد تحسنا في مصر خلال النص الثاني النمو ٤٪ و ده معدل كويس جدا و التضخم نزل فانشالله البنك المركزى يخفض الفائدة من ١-٤ ٪ مما يعزز الاستثمار و استقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف و نزول الدولار فإن شالله خير”.

حوالي ١٥٠ مليار $ ….. https://t.co/VixSZXvVWG — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 22, 2025

مش فاضل غير الديون الخارجية

وأضاف “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة ..حلها سهل الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي و البحر الأحمر بالدولار للمصريين و الأجانب و تخصخص الكام شركة اللي بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها”.

ساويرس يثير الجدل “الصين نجحت لما فتحت اقتصادها للقطاع الخاص”

وأثار رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس الجدل من جديد حول القطاع العام والخاص، مجيبا على أحد متابعيه، ويدعى «مانديلا الدقي»، والذي وجه إليه السؤال الذي جاء نصه كالتالي “مهندس نجيب ممكن حضرتك تشرحلنا ليه القطاع العام ناجح في الصين ؟ و ليه الصين تعتبر من اقوي الاسواق برغم سيطرة القطاع العام؟”.

الإقتصاد سيزداد تحسنا في مصر خلال النص الثاني النمو ٤٪ و ده معدل كويس جدا و التضخم نزل فانشالله البنك المركزى يخفض الفائدة من ١-٤ ٪ مما يعزز الاستثمار و استقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف و نزول الدولار فإن شالله خير ..فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة ..حلها سهل… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 22, 2025

وأعاد ساويرس التغريدة ليجيب على السؤال قائلا “الصين نجحت لما فتحت اقتصادها للقطاع الخاص و تحولت من الاشتراكية للرأسمالية و لديها اكبر الشركات الخاصة في العالم !”.

وفي تدوينة أخرى أعاد فيها ساويرس خبرا يتحدث عن دراسة الحكومة المصرية إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان بشكل جزئي، مشيرا إلى أن القطاع العام مدير فاشل والمال فيه سايب على حد قوله.