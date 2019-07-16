نتائج شهادة البكالوريا 2019 في الجزائر دورة جوان عبر bac.onec.dz || الموعد النهائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية تقديم تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 وذلك يوم الخميس القادم، في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المتوقع ان تظهر قوائم الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 في نفس اليوم وفي نفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي لديها مترشحين فضلا عن الإعلان عنها كذلك على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويمكن الاطلاع على النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاق موبيليس اوريدو وجيي عبر الرسائل النصية القصيرة بشكل الرمز *567#.

ونتابع خلال الساعات القادمة مع طلابنا في الجزائر أخر التطورات فيما يخص ظهور نتيجة البكالوريا 2019 في الجزائر، حيث من المقرر أن تظهر في الوقت التي حددته وزارة التربية الوطنية الجزائرية في المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خاصة وأن وزارة التربية قامت بالإنتهاء من رصد النتائج بشكل رسمي، ولم يبقى إلا إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 بشكل رسمي، وأسرة موقع “نجوم مصرية” تتمنى لكم دواما التفوق والنجاح”.

ويمكن للطلاب الجزائرين ترك رسالة برقم التسجيل الخاص بهم أسفل هذا الموضوع، وسوف يقوم محرري نجوم مصرية بالتعليق بنتيجة البكالوريا 2019 في الجزائر، كما أن وزارة التربية الوطنية الجزائرية ستقوم بنشر نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 الباك 2019 عبر الموقع bac.onec.dz، أو من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية والتعليم، حيث يمكنكم الحصول على نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري الخاصين بكل طالب وطالبة، ورقم التسجيل هو الرقم المدون على الاستدعاء الخاص باجراء الامتحانات.

خطوات البحث عن نتيجة البكالوريا 2019 في الجزائر

نرصد لكم في السطور التالية عن خطوات البحث عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، كما ننشر لكم عدد من الروابط نتائج البكالوريا دورة 2019 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات.

الدخول إلى موقع ظهور نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر “bac.onec.dz“

ثما قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بكم.

ومن بعدها ادخل الرقم السري.

الإجابة على السؤال الذي سيظهر لكم بشكل صحيح.

الضغط على علامة ظهور نتيجة البكالوريا 2019 الجزائرية.

وتقدمت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالشكر الجزيل لموسة اتصالات الجزائر والمتعاملين الثلاثة، ومن المقرر أن يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بالجزائر بنشر نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 للطلاب، وذلك بعد أن تنتهي الوزارة من المؤتمر الصحفي، والتي من المقرر أن تقوم فيه السيدة وزيرة التربية والتعليم بالإعلان رسميا عن انتهاء رصد النتائج.