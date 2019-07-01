نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2019 لجميع محافظات العراق موقع النجاح وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2019 ، حالة من الترقب والقلق تسود جميع طلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط بعد أداء امتحانات الدور الأول 2019 بجميع المحافظات العراقية، وهم الآن في انتظار أعلان وزارة التربية العراقية عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2019 علي موقع نجاح وموقع تليجرام وموقع السومرية التابعان للوزارة.

يعنت موقع نجاح الإلكتروني التابع لوزارة التربية العراقية علي أن نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول علي وشك أن يتم رفعها علي الموقع وجميع المواقع التابعة للوزارة ( موقع تليجرام وموقع السومرية نيوز )، وذالك اثر انتهاء الوزارة من كافة عمليات تصحيح وجمع درجات امتحان الدور الأول 2019 للطلبة والطالبات العراقيين في جميع المحافظات العراقية.

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2019

الجدير بالذكر انه قد انتهي جميع طلاب العراق بجميع المحافظات من أداء اختبارات الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول وذالك في يوم الثلاثين من شهر يونيو لعام 2019، وقد أشارة التوقعات إلي انه نسبة النجاح بين الطلاب ستكون اعلي من الأعوام الماضية.

الكثير من طلاب المحافظات العراقية الكبري ينتظرن موعد أعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2019، ومن بينها كبري المحافظات العراقية مثل بابل وكركوك وصلاح الدين وكربلاء والبصرة والعديد من المحافظات العراقية الأخري التي ينتظر بها أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبناءهم في مرحلة الدور الأول الصف الثالث المتوسط 2019.

نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول

يمكنكم متابعة أخر أخبار نتائج العراق الثالث المتوسط 2019 الدور الأول علي صفحة وزارة التربية العراقية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. كما يمكنكم الدخولي إلي موقع النجاح أو إلي موقع تلجرام التابعين لوزارة التربية العراقية لمعرفة أخر أخبار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2019 برقم التسجيل، كما يرجي متابعة هذا المقال باستمرار لمزيد من الأخبار عن نتيجة الصف الثالث المتوسط.