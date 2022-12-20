مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا| وسهم كابلات الرياض يُعوض خسائر

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الثلاثاء، مرتفعًا عند 93.97 نقطة، بعد تراجعه أمس، ليقفل عند مستوى 10280.15 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حجم التداولات إلى قيمة 4.2 مليارات ريال، واستطاع سه كابلات الرياض في ثاني يوم للتعاملات له في تعويض خسائره التي تعرض له أمس بالتزامن مع أول إطلاق له في البورصة.

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية

أما عن تفاصيل مؤشرات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، فقد سجلت ارتفاعًا في المُجمل لأسهم 139 شركة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم 69 شركة فقط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 136 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

الأسهم الأكثر ارتفاعًا: كابلات الرياض، وسابك للمغذيات الزراعية، وبن داود، وشركة المعر لأنظمة المعلومات، وتوبي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا: شمس، وتهامة، والعربي، والسعودي الفرنسي، وأسيج.

تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.86 % 9.97 %.

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية: أمريكانا، وكابلات الرياض، وبترو رابغ، ودار الأركان، وأرامكو السعودية.

الأسهم الأكثر نشاطًا بالقيمة: سابك للمغذيات الزراعية، وكابلات الرياض، والراجحي، وسابك، ومعادن.

موقف سوق الأسهم الموازية نمو

أما عن حركة مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو، فأغلقت اليوم على انخفاض 65.13 نقطة، ليقفل عند مستوى 18650.90 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 32 مليون ريال، كما وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 810 آلاف سهم تقاسمتها 2096 صفقة.