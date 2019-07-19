موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2019: رابط استعلام نتيجة شهادة التعليم الأساسي moed.gov.sy

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن نتائج التاسع ستصبح متوفرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسى mode.gov.sy، فقد انتهي مؤخراً طلاب شهادة التعليم الأساسي من أداء امتحانات دورة العام الدراسي 2019، وكانت قد جاءت مؤخراً أخبار عن موعد صدور النتائج للصف التاسع عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية وأنه كان الأربعاء الماضي، لكن لم تكن نشرت الصفحة الرسمية للوزارة علي أي من مواقع التواصل اجتماعي، وجاء بعدها الرد من الوزارة أن عمليات التصحيح كانت ما تزال قائمة، وأن نتائج الصف التاسع سوريا ٢٠١٩ حسب الاسم ورقم الاكتتاب ستكون متاحة اليوم الجمعة التاسع عشر من يوليو 2019 عبر الموقع الرسمي، كما يقدمها لنا موقع مدمن سوري نتائج التعليم الاساسي.

نتائج التاسع 2019 حسب الاسم

أدي عشرات الآلاف من الطلاب الامتحانات شهادة التعليم الأساسي المقررة لدورة 2019 واستمروا في ترقب ظهور النتائج بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، وتؤكد وزارة التربية والتعليم في سورية أن الامتحانات هذا العام جاءت في متناول كافة الطلاب حيث لم يكن هناك أدني صعوبة في جميع المواد، مما سيجعل نسب النجاح في النتائج مرتفعة كالعادة، فدعت الوزارة الطلاب لعدم القلق وبدأت في عمليات رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وستنتهي خلال الساعات القادمة لتكون النتيجة متوفرة في الموعد المحدد ويتمكن الطلاب من الحصول علي نتائج التاسع 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

رابط وزارة التربية السورية للنتائج

ستصبح نتاءج التاسع متوفرة علي عدد مختلف من المواقع كما يحدث كل عام، حيث سيقدم لنا موقع مدمن سوري نتائج صف تاسع برقم الاكتتاب، كما سيقدمها موقع العلوم للجميع www.3lom4all.com نتائج التاسع، لكن يظل الموقع الرسمي هو موقع وزارة التربية السورية الرسمي، والذي يمكنكم الولوج عليه من الرابط التالي، meod.gov.sy 2019، عند الضغط علي الرابط التالي سيتم تحويلكم إلي الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلاله سيمكنكم إدخال البيانات الخاصة بكم من رقم الاكتتاب، والمحافظة للحصول علي نتائج التعليم الاساسي.