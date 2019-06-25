موقع بنك cib للحصول على خدمات الإنترنت البنكية وأسعار العملات الوظائف

خدمات موقع بنك cib متنوعة للأفراد والشركات من عملاء البنك، ضمن قائمة خدمات الإنترنت البنكية والتي سهلت الكثير من المعاملات البنكية للعملاء، على رأسها خدمات البيع والشراء و أسعار العملات و سداد الفواتير وشحن الرصيد وتحويل الأموال، والبحث عن الوظائف الشاغرة بالبنك، بجانب خدمات الإيداع والصرف وغيرها من الخدمات التي من الإمكان تنفيذها من البيت دون الحاجة للتوجه لاحد فروع البنك التجاري الدولي، ويمكن التعرف عليها بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك cib .

يعرض موقع بنك cib قاسمة من الخدمات الإلكتروني التي يمكن أن يستفيد بها العملاء من الأفراد أو الشركات، فبجرد زيارتك للصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني ستجد قائمة جانبية منسدلة، تعرض مجموعة من الخدمات الإلكترونية، باختيار احدها ستتعرف على الخصائص والميزات المتاحة حال طلبك الاستفادة منها،وهنا سيتطلب الأمر التسجيل وفتح حساب لدى البنك لتتمكن من الحصول على مزايا تلك الخدمات.

خدمات بنك cib الإلكترونية

تشمل خدمات موقع بنك CIB الإلكترونية ما هو مبين في الصورة المرفق أدناة والتي تضم.

المحفظة الذكية cib.

الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

خدمة الأنترنت البنكية

تحويل مرتبات الشركات إلكترونياً.

البوابة الإلكترونية للشركات.

نقاط البيع الإلكترونية

خدمات المدفوعات الحكومية

برنامج النقاط “البونص”

بالدخول على اسم أي خدمة من المعروضة بعالية، سيوفر لكم البنك شرح مختصر على المزايا المقدمة للعملاء جراء الاستفادة من تلك الخدمة، وعلى سبيل المثال نعرض لكم شرح حول خدمة المحفظة الذكية، والتي توفر إمكانية دفع الفواتير وتحويل الأموال والشراء بدون استخدام النقود بالطرق التقليدية.

رابط موقع بنك cib

يمكنكم التعرف على المزيد عبر الدخول على موقع بنك سي أي بي الإلكتروني من شبكة الإنترنت والتعرف على الخدمات البنكية المقدمة، أو الاتصال على رقم 19716 .

أسعار العملات بنك cib

الصفحة الرئيسية من رابط موقع بنك CIB تعرض قائمة أسعار العملات العربية والأجنبية المحدثة بشكل دوري وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري.

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