موعد عودة العمل في البنوك المصرية بعد نهاية إجازة عيد الأضحى 2019

ما هي مدة إجازة عيد الأضحى بالبنوك في مصر 2019؟ ومتى تعمل البنوك بعد نهاية إجازة العيد؟ أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الآن مع دخولنا في تلك الأيام الكريمة، ومع بداية إجازة العيد يترقب الكثيرون عودة العمل للبنوك والتي يحتاج إليها الكثيرون في معاملاتهم الشخصية أو لإنجاز أعمالهم الهامة والضرورية، هذا وقد بدأ شهر ذي الحجة في مصر يوم الجمعة 2 أغسطس، وكان يوم وقفة عرفات هو يوم السبت 10 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد 11 أغسطس 2019.

موعد عودة العمل في البنوك بمصر بعد نهاية إجازة عيد الأضحى 2019

أعلن البنك المركزي المصري رسميا، أن إجازة عيد الأضحى في البنوك بمصر 2019 هي ثلاثة أيام وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 11 و12 و13 أغسطس 2019، على أن تعود البنوك للعمل بداية من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019 وسيكون رابع أيام العيد وهو يوم عمل رسمي بالبنوك المصرية، البورصة المصرية قررت أن تكون إجازة عيد الأضحى 2019 ثلاثة أيام أيضا وهي الأحد والإثنين والثلاثاء.

بينما ستكون إجازة عيد الأضحى 2019 بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، بداية من يوم السبت 10 أغسطس 2019، وحتى يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019، حيث قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تكون تلك المدة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.