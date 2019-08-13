موعد عودة الدوام في البنوك السعودية 2019 بعد نهاية إجازة عيد الأضحى 1440

متى يعود الدوام للبنوك السعودية 2019 بعد نهاية عطلة عيد الأضحى 1440 هو سؤال الجميع الآن في كل مدن المملكة العربية السعودية، وعودة الدوام للمصارف السعودية البنك الأول، بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي وبنك ساب، والبنك الأهلي، والسعودي للاستثمار وباقي البنوك ينتظره الجميع ترقبا لعودة هذا القطاع الحيوي للعمل، حيث يعتبر القطاع المصرفي قطاع هام جدا للمواطنين والمقيمين وأيضا للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين.

موعد عودة الدوام في البنوك السعودية 2019 بعد نهاية إجازة عيد الأضحى

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن موعد عودة الدوام للبنوك 2019 رسميا في نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك 1440، وقد بدأت إجازة البنوك السعودية بمناسبة عيد الأضحى من نهاية دوام يوم الخميس 7 ذي الحجة 1440 الذي وافق يوم 8 من شهر أغسطس 2019، وسيكون موعد دوام البنوك السعودية رسميا طبقا لبيان (ساما) هو يوم الأحد 17 من شهر ذي الحجة 1440 الموافق 18 من شهر أغسطس 2019 الجاري.

هذا ويذكر أن مؤسسة النقد ساما قد دعت البنوك السعودية إلى استمرار العمل بفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبر وفي المشاعر المقدسة وفي مكة والمدينة المنورة، وذلك لخدمة الحجيج خلال موسم الحج الحالي، على ان تستمر تلك الفروع الموسمية لخدمة الحجيج يومي الجمعة والسبت أيضا خلال موسم الحج.