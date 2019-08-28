موعد صرف الدفعة الـ22 لشهر سبتمبر 2019 من برنامج حساب المواطن

يتسأل المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة القادمة من البرنامج لشهر سبتمبر، وذلك بعد أن قام البرنامج بتقديم موعد صرف دفعة الـ21 من شهر أغسطس الجاري وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الـ22 لشهر سبتمبر المقبل لعام 2019.

موعد إيداع الدفعة القادمة لشهر سبتمبر المقبل لعام 2019

أجب برنامج حساب المواطن السعودي على استفسار المواطنين عن موعد صرف الدفعة القادمة لشهر سبتمبر لعام 2019، وأكد أنه سوف يتم صرف الدفعة في يوم العاشر من شهر سبتمبر على أن يكون يوم الثلاثاء،ويتم إيداع الدفعة كالمعتاد في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم يوم عطلة أو إجازة رسمية يتم تقديم أو تأخير موعد إيداع الدفعة يوم قبل أو يوم بعد، وكان قد ذكر برنامج حساب المواطن أن بلغ إجمالي مبالغ الدعم لدفعة شهر أغسطس ما يقارب 2.6ريال، لنحو 12,5 مليون مستفيد.

وقد ذكر برنامج حساب المواطن السعودي، أنه وصل إجمالي دعم منذ أنشاء البرنامج فبراير الماضي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أنشأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أكثر من 50 مليار ريال سعودي، كما ويخدم برنامج حساب المواطن السعودي ملايين المواطنين ويتيح لبرنامج التسجيل للجميع، ولكن يجيب أن يستوفي جميع الشروط التي أعلن عنها البرنامج لإمكانية الحصول على الدعم.