بعد تداول ال ١٠ جنيه البلاستيكية الجديدة، أصبح يبحث الكثير من الناس عنها، لأنه دائماً ما يبحث المصريين عن الأشياء الجديدة والمختلفة، والتي تجذب أنظار الجميع حولها، فالعملة الجديدة هي بالفعل مميزة ويبحث الكثير عن موعد نزولها إلى ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات.

موعد توفر الـ ١٠ جنيه الجديدة في ماكينة الصراف الآلي

يذكر أن البدء في صرف الورقة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات الجديدة من خلال ماكينات الصرف الآلي ستكون في الأسابيع القليلة المقبلة، ويوجد مكن مخصص لصرف الفئات الصغيرة من العملات المحلية في جميع المحافظات، وموعد توفر الـ ١٠ جنيه الجديدة في ماكينة الصراف الآلي هو ما يهم الكثير من الشعب المصري للحصول على البلاستيكية فئة العشرة جنيهات الجديدة.

عدد الماكينات التي تغذي بالأموال في الوقت الحالي

يقال إنه يوجد ٢٠ ألق ماكينة يتم تغذيتها في الوقت الحالي بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم ضخ ٤٠ مليون جنيه من الفلوس الفكة في ماكينات الصرف الآلي بسبب إجازة عيد الأضحى أيضا، وتزامناً مع مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات.