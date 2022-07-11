أخبار إقتصادية

موعد توفر الـ ١٠ جنيه الجديدة في ماكينة الصراف الآلي

عبد الرحمن رضا

بعد تداول ال ١٠ جنيه البلاستيكية الجديدة، أصبح يبحث الكثير من الناس عنها، لأنه دائماً ما يبحث المصريين عن الأشياء الجديدة والمختلفة، والتي تجذب أنظار الجميع حولها، فالعملة الجديدة هي بالفعل مميزة ويبحث الكثير عن موعد نزولها إلى ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات.

موعد توفر الـ ١٠ جنيه الجديدة في ماكينة الصراف الآلي

موعد توفر الـ ١٠ جنيه الجديدة في ماكينة الصراف الآلي

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يذكر أن البدء في صرف الورقة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات الجديدة من خلال ماكينات الصرف الآلي ستكون في الأسابيع القليلة المقبلة، ويوجد مكن مخصص لصرف الفئات الصغيرة من العملات المحلية في جميع المحافظات، وموعد توفر الـ ١٠ جنيه الجديدة في ماكينة الصراف الآلي هو ما يهم الكثير من الشعب المصري للحصول على البلاستيكية فئة العشرة جنيهات الجديدة.

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يقال إنه يوجد ٢٠ ألق ماكينة يتم تغذيتها في الوقت الحالي بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم ضخ ٤٠ مليون جنيه من الفلوس الفكة في ماكينات الصرف الآلي بسبب إجازة عيد الأضحى أيضا، وتزامناً مع مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات.

عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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2 تعليقات
  1. عادل يقول

    أنا لا أفهم في هدا العمل

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  2. بلال يقول

    شكرا

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