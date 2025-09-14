أخبار إقتصادية

موعد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من معرض “بيوفاخ السعودية 2025”

آياتي خيري

تستعد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لإستضافة النسخة الرابعة من المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية “بيوفاخ السعودية – BIOFACH Saudi Arabia” برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وبالتزامن مع يوم الغذاء العضوي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

بيوفاخ السعودية 2025

حدث عالمي هام

ويمكن القول أن المعرض هو أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الزراعة العضوية، ويستهدف مشاركة أبرز العلامات التجارية من شركات سعودية وعالمية، ويهدف إلى دعم المجتمع المحلي للمنتجات العضوية وتعزيز مكانة المملكة بصفته مركزًا رائدًا في هذا القطاع المتنامي.

ويعمل المعرض على إيجاد بيئة مثالية لعرض أحدث الابتكارات في المنتجات العضوية، ويتيح للشركات الناشئة والكبيرة فرصة عرض منتجاتها، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والمعايير في مجال الزراعة العضوية، ويتوقع أن يسهم المعرض في جذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، مما يعزز التوجه نحو نمط حياة صحي ومستدام، ويعزز تنافسية المنتجات السعودية العضوية في الأسواق العالمية.

تعزيز القطاع الزراعي

ويمكن القول أن رعاية “البيئة” لهذه النسخة تأتي في إطار جهودها لتعزيز القطاع الزراعي وتمكين المزارعين، وتحفيز تبني التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وتطالب الوزارة جميع المهتمين والفاعلين في القطاع الزراعي بالمشاركة في فعاليات المعرض، واستثمار هذه المنصة في تبادل الخبرات وبناء الشراكات المستقبلية التي تعزز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، ويمكن زيارة الموقع الرسمي للمعرض لمعرفة المزيد: www.biofach-saudiarabia.com.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.