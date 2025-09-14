موعد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من معرض “بيوفاخ السعودية 2025”

تستعد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لإستضافة النسخة الرابعة من المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية “بيوفاخ السعودية – BIOFACH Saudi Arabia” برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالشراكة الإستراتيجية مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وبالتزامن مع يوم الغذاء العضوي، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

حدث عالمي هام

ويمكن القول أن المعرض هو أحد أهم الأحداث العالمية في مجال الزراعة العضوية، ويستهدف مشاركة أبرز العلامات التجارية من شركات سعودية وعالمية، ويهدف إلى دعم المجتمع المحلي للمنتجات العضوية وتعزيز مكانة المملكة بصفته مركزًا رائدًا في هذا القطاع المتنامي.

ويعمل المعرض على إيجاد بيئة مثالية لعرض أحدث الابتكارات في المنتجات العضوية، ويتيح للشركات الناشئة والكبيرة فرصة عرض منتجاتها، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات والمعايير في مجال الزراعة العضوية، ويتوقع أن يسهم المعرض في جذب كبار المستثمرين والموزعين والموردين، مما يعزز التوجه نحو نمط حياة صحي ومستدام، ويعزز تنافسية المنتجات السعودية العضوية في الأسواق العالمية.

تعزيز القطاع الزراعي

ويمكن القول أن رعاية “البيئة” لهذه النسخة تأتي في إطار جهودها لتعزيز القطاع الزراعي وتمكين المزارعين، وتحفيز تبني التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وتطالب الوزارة جميع المهتمين والفاعلين في القطاع الزراعي بالمشاركة في فعاليات المعرض، واستثمار هذه المنصة في تبادل الخبرات وبناء الشراكات المستقبلية التي تعزز التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، ويمكن زيارة الموقع الرسمي للمعرض لمعرفة المزيد: www.biofach-saudiarabia.com.