موارد غير مستغلة تقدر بتريليونات الدولارات والمواطنين لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم، تعرف على أفشل 6 دول في العالم

قد تكون تعيش في بلد لا تتوفر فيه منظومة صحية جيدة أو جامعات متميزة على المستوى العالمي للالتحاق بها وتحقيق أهدافك وقد تتذمر بشدة من ذلك وتعتقد أن الحظ السيئ هو ما جعلك تعيش ذلك الوضع المزري وستظل تتذمر حتى تدرك أن هناك بعض الدول التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة الطبيعية التي يجب أن يحظى بها أي شخص في العالم ناهيك عن مؤسسات التعليم والتأهيل لسوق العمل والمنظومات الصحية الجيدة، بعض تلك الدول قد تكون بمثابة الجحيم لمن يريد العيش فيها بسبب فشلها الشديد في كافة المجالات تقريباً ويرجع ذلك غالباً لأسباب تتعلق بانعدام الاستقرار والحروب الأهلية التي عايشتها تلك البلاد، يستعرض موقع “ليستفيرس” قائمة بأسماء بعض الدول التي تصنف على أنها الأكثر فشلاً في العالم، تعرف عليها.

ساحل العاج:

تهيمن الدول الأفريقية على النسبة الأكبر من بين الدول المذكورة في قائمتنا، تحتل جمهورية ساحل العاج مراكزاً متدنية في معظم المجالات تقريباً وتعاني من أزمات سياسية كبيرة ناهيك عن تدني مستوى الخدمات وتدني متوسط الأجور، كل ذلك وساحل العاج دولة غنية جداً بمواردها الطبيعية.

جمهورية أفريقيا الوسطى:

يحظى مواطنو دولة أفريقيا الوسطى بأدنى ترتيب في قائمة مؤشر السعادة الدولي وعلى الرغم أن تقرير مؤشر السعادة الدولي الأخير لعام 2022 لم يصنف مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب صعوبة الوصول للبيانات إلا أن تلك الدولة كانت تحتل إحدى المراكز الـ 10 الأخيرة بشكل سنوي تقريباً، تعاني أفريقيا الوسطى كغيرها من الكثير من الدول في وسط القارة الأفريقية من تدني كبير في مستوى الخدمات بالإضافة لكون البلاد في حالة حرب أهلية انطلقت في أواخر عام 2012، تقول إحصائية تعود لعام 2011 أن هناك 4 سيارات فقط لكل 1000 مواطن في البلاد علماً بأن عدد المواطنين هناك يزيد عن 4.6 ملايين نسمة، تعتبر أفريقيا الوسطى أيضاً من بين الدول الأقل حظاً في متوسط الأعمار المتوقعة للمواطنين على مستوى العالم.

أفغانستان:

قد نكون شاهدنا جميعاً كيف أن المواطنين الأفغان قد هربوا من بلادهم بعد وصول جماعة طالبان الى رأس الحكم في البلاد، تعاني أفغانستان من فشل كبير وحالة فوضى عارمة على كافة المستويات تقريباً ولاسيما بعد وصول طالبان للحكم في البلاد، كشف تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي “WFP” أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يعيشون أزمة جوع حادة بالإضافة لارتفاع معدلات وفيات الرضع وانعدام فرص تحسن الأزمة التي تعيشها البلاد مع مرور الوقت.

زيمبابوي:

تُعد زيمبابوي واحدة من أكثر الدول فقراً في العالم وتتوفر فيها كافة مقومات دول العالم الثالث المثالية، العنف منتشر بشكل كبير في زيمبابوي كما أن معدل وفيات الرضع مرتفع بشكل مخيف وتعد البلاد إحدى أكثر الدول التي تعاني من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” والذي يفتك بعدد كبير من السكان سنوياً للأسف، كانت العملة الوطنية لزيمبابوي تعكس الفشل الكبير الذي تعيشه البلاد فللدولار الزيمبابوي “العملة السابقة للبلاد” ورقة من فئة المئة تريليون وكان سعر الدولار الأمريكي في زيمبابوي هو 35 مليون دولار زيمبابوي في عام 2015 أي أنك ستحتاج لجوالات كبيرة مملوءة بالمال حتى تتمكن من شراء وجبة إفطار.

هايتي:

منذ عام 2010 كانت هايتي تعتبر إحدى أكثر الدول فشلاً على مستوى العالم وبعد الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2010 تفاقمت الأزمة والآن توجد موجات هجرة جماعية لمواطني هذه الدولة الى الولايات المتحدة الأمريكية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية:

تٌعد الكونغو “زائير سابقاً” الدولة الأغنى في العالم من حيث الموارد الطبيعية فللبلاد مخزون هائل من المعادن وتقدر قيمة الموارد غير المستغلة في البلاد بأكثر من 24 تريليون دولار وفي الوقت ذاته تبلغ ديون الكونغو الخارجية 10 بليون دولار، يمكن اعتبار الكونغو الديمفراطية على أنها الدولة الأكثر فشلاً في العالم بدليل الموارد غير المستغلة في مقابل أن مواطنو تلك الدولة يحظون بمستويات معيشة متدنية وتنعدم مقومات منظومات الصحة في تلك البلاد تقريباً.

تعيش الكونغو أيضاً حالة من النزاع المسلح وترتفع نسبة اغتصاب النساء فيها بشكل مرعب كما أن العنف غير مستغرب هناك، يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست هي نفسها جمهورية الكونغو، تلك دولة أخرى موجودة على الحدود الغربية للبلاد.