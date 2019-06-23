منيو الكبة الدمشقية في السعودية | رقم توصيل الطلبات

إذا كنت من هواة الأكل السوري ذات النكهة الخاصة يمكنك الإطلاع على منيو الكبة الدمشقية وطلب أشهى المأكولات حيث الكبة بجميع أنواعها سواء مقلية أو مشوية وغير ذلك والمحاشي مثل ورق العنب والتبولة اللذيذة وغير ذلك الكثير من أشهى الأكلات التي يتمكن المطعم من توصيلها إليك في أي مكان داخل السعودية، حيث أن مطعم الكبة الدمشقية له عدة فروع في محافظات السعودية وهو من المطاعم الشهيرة المتميزة بحسن الإدارة والتنظيم والقدرة على تقديم أطعمة صحية شهية ذات مذاق سوري مميز وساخنة.

منيو الكبة الدمشقية

إليك تفاصيل منيو الكبة الدمشقية الذي يحتوي على كبة متعددة الأنواع باللحم والدجاج وملفوف أحجام متعددة وكذلك ورق عنب ومعجنات وأطباق جانبية، وهذه هي المنيو حيث تحتوي على اسم الوجبة ومواصفاتها وسعرها.

الوجبة مواصفات الوجبة السعر بالريال ملفوف طبق صغير عبارة عن سبع حبات كرنب ٥ ريال ملفوف طبق صغير عبارة عن أربعة عشر حبات كرنب ١٠ ريال ملفوف طبق صغير عبارة عن ٢١ حبة كرنب ١٥ ريال ملفوف طبق صغير عبارة عن ٢٨ حبة كرنب ٢٠ ريال ملفوف أطباق متوسطة الحجم طبق ٤٢ حبة كرنب وآخر ٥٦ حبة كرنب ٣٠ ريال – ٤٠ ريال ملفوف طبق كبير يحتوي هذا الطبق على ٧٠ حبة من الكرنب ٥٠ ريال

أما عن أطباق ورق العنب في منيو الكبة الدمشقية فهي ذات أحجام متنوعة وكل طبق له سعره الخاص كما سوف نوضح.

طبق ورق عنب صغير يشمل الطبق الصغير على سبع حبات فقط ٥ ريال طبق ورق عنب صغير يشمل الطبق على أربعة عشر حبة ورق عنب ١٠ ريال طبق ورق عنب صغير يحتوي على ٢١ حبة ورق عنب ١٥ ريال طبق ورق عنب صغير يحتوي على ٢٨ حبة ورق عنب ٢٠ ريال أطباق ورق عنب متوسطة الحجم طبق ٤٢ حبة ورق عنب وطبق آخر متوسط ٥٦ حبة عنب ٣٠ ريال – ٤٠ ريال طبق ورق عنب كبير عدد ٧٠ حبة ورق عنب ٥٠ ريال

كما تضم منيو الكبة الدمشقية طبق التبولة بسعر ٥ ريال وهو من الأطباق الجانبية المحببة عند الكبار والصغار وكذلك طبق حمص سوري بسعر ٥ ريال أيضًا، أما عن الكبة سواء دجاج أو لحم تبدأ من ا ريال ويرتفع السعر حسب العدد والطلب.

رقم توصيل مطعم الكبة الدمشقية

توفر سلسلة مطاعم الكبة الدمشقية رقم خاص بطلب الوجبات دليفري، فمهما كان مكانك في السعودية سوف يصل إليك طلبك ساخن، ورقم التوصيل بمطاعم الكبة الدمشقية في السعودية هو 0563686568.

كما يمكنكم التعرف على منيو مطاعم السعودية:

حدد عدد أطباق الأطعمة التي تحبها في منيو الكبة الدمشقية وسارع بالاتصال على الرقم الخاص بالمطعم وخلال أقل من نصف ساعة سوف تجد ما طلبته من أطباق متنوعة.

← إقرأ أيضاً: