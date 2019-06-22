منيو البيك | أسعار وجبات “ALBAIK” ورقم ديلفري توصيل الطلبات

منيو البيك مليئة بأشهى الوجبات السريعة التي تقدمها مطاعم البيك المتوفرة في شتى الأماكن داخل السعودية حيث من الممكن حصر عدد مطاعم البيك التي تتواجد فقط في مدينة جدة إلى أربعين مطعم، وبالنظر إلى باقي مدن السعودية يتبين أن جميعها يحظى بتوفر فرع خاص بمطاعم البيك.

فمهما كان مكان تواجدك في السعودية يمكنك التواصل مع البيك وطلب أشهى مأكولات الدجاج والمسحب بأسعار مناسبة وذلك لأن البيك يعد من أرخص المطاعم التي تقدم مأكولات سريعة داخل السعودية.

منيو البيك

فإذا كنت من محبين وجبات الدجاج يمكنك الحصول على أصناف عديدة من الوجبات السريعة التي تتيحها سلسلة مطاعم البيك في السعودية، والتي تتيح مؤخراً أيضاً وجبات جمبري وسمك مميزة، يمكنك تفقد منيو البيك واختيار الوجبة التي تناسبك ومعرفة السعر الخاص بها.

وجبات البيك وصف وجبات البيك أسعار وجبات البيك طاووق ساندوتش دجاج فيليه بخلطة البيك السرية داخل ساندوتش لذيذ ٥ ريال ساندوتشات صاج دي لايت صدر دجاج إلى جانبه سلطة الملفوف اللذيذة وقليل من الخيار المخلل وصوص البيك. ٥ ريال ساندويتش دجاج مسحب ساندويتش مليء بقطع الدجاج اللذيذة مع بطاطس البيك ومشروب غازي 10 ريال سناك دجاج مسحب سناك البيك الشهيرة مع بيبسي وبطاطس كبير ٣ ريال وجبة دجاج مسحب 7 وجبة من ٧ قطع دجاج بالإضافة إلى البيبسي أو أي مشروب غازي آخر والبطاطس ٩ ريال وجبة دجاج البيك 4 قطع دجاج مقرمش بخلطة البيك وبطاطس وخبز ونوعين من صوص البيك الخاص 12 ريال وجبة الجمبري الاقتصادية 10 قطع جمبري كبير وأرز مطهو بخلطة سحرية وصوص التارتار المعروف وكذلك خس 18 ريال كومبو دبل برجر فيليه دجاج وجبة دجاج مشكل بجانب صوص وبطاطس كبير وبيبسي 10 ريال ساندوتش فيليه سمك سمك فيليه مع مشروب غازي وبطاطس كبير وصوص البيك ٥ ريال وجبة فيليه السمك الحارة مكونة من عشر قطع سمك سبايسي وصوص البيك 11 ريال

كما يوفر مطعم البيك بعض الأطباق الجانبية مثل السلطات المختلفة ومنها سلطة سيزر والسلطة الخضراء كما يمكن الحصول على بطاطس البيك المتوسطة أو الكبيرة وحلقات البصل الشهية الخاصة بمطاعم البيك ويحبها كثير من رواده.

ويتوفر في منيو البيك أيضًا جانب خاص بأطباق الحلوى وقسم يقدم طلبات دجاج فردية وآخر خاص بوجبات الأطفال مما يجعل هذا المطعم مناسب لكل أفراد الأسرة دون استثناء.

رقم دليفري مطعم البيك

يتيح مطعم البيك رقم خاص بالدليفري وهو ٩٦٦٢٢٨٦٦٧٧٧ يمكنك من خلاله طلب الوجبة السريعة وتحديد عنوانك داخل السعودية بشكل دقيق وخلال دقائق سوف تصلك الوجبة ساخنة.

منيو مطاعم في السعودية:

كما يمكنك الذهاب إلى أحد فروع البيك المنتشرة في السعودية وطلب الوجبات من خلال منيو البيك والاستماع بما تتيحه الفروع من جو مريح ومكان خاص بألعاب الأطفال.

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