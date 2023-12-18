منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” تبدي قلقها من تفاقم أزمة الغذاء في السودان

أبدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو قلقها الشديد بشأن تبعات الصراع في السودان على الأمن الغذائي في البلاد، تحث الفاو على اتخاذ إجراءات فورية لتجنب وقوع كوارث إنسانية في السودان فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

تؤكد مصادر بأن حوالي 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي وهو ما يمثل 37% من إجمالي السكان بالبلاد والذين يبلغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة تقريباً، وتمثل ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان الولاية الذي تضم أكبر عدد من الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي وذلك بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ أبريل الماضي، تضاف إلى ولاية الخرطوم ولايات إقليم دارفور وإقليم كردفان.

يعاني القطاع الزراعي في البلاد بشكل كبير بسبب الصراع المستمر ويؤثر ذلك بشكل سلبي على المواطنين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية أيضا وقد يؤدي استمرار الصراع لآثار سلبية في الإنتاج الزراعي مما سيؤدي إلى زيادات في أسعار المواد الغذائية وزيادة في نسبة النزوح للسكان، يذكر بأنه كان قد نزح حوالي 6.3 مليون شخص بما في ذلك حوالي 5.2 مليون نازح داخلي و1.2 مليون كانوا قد لجأوا إلى الدول المجاورة، تمثل ولاية الخرطوم الولاية التي خرج منها أكبر عدد من النازحين.

تسببت الصراعات الدائرة في السودان في إلحاق العديد من الأضرار بالمباني الرئيسية في الولاية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجسور، ساهم ذلك في تناقص المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد مما أدى لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية، حاولت منظمة الأغذية والزراعة الوصول إلى أكثر من 5 مليون شخص من أصحاب المزارع من أجل دعم الإنتاج الغذائي المحلي للحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد، تؤكد المنظمة بأن ما تسعي إليه يحتاج المزيد من التمويل، تقول المنظمة بأنها تحتاج بشكل عاجل إلى 75.4 مليون دولار أمريكي وتعتبر هذه الأموال ضرورية بشكل كبير لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين إمكانية وصول المواد الغذائية الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وتجنب حصول كارثة إنسانية.