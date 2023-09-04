منصة “Kem” الكويتية للدفع الرقمي تحصل على مليون دولار لتعزيز نطاق خدماتها

بخطوة طموحة، نجحت منصة “Kem” الكويتية المتخصصة في مجال التقنية المالية والدفع الرقمي في جمع تمويل بقيمة مليون دولار خلال جولة استثمارية حديثة، وتهدف المنصة من خلال هذا التمويل إلى تعزيز وتطوير خدماتها وتوسيع نشاطها في الأسواق الجديدة، وبشكل خاص في الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

صورة لمؤسسي منصة كيم - المصدر: موقع wamda.

أهمية هذا التمويل في تطوير خدمات المشروع في الكويت والخليج العربي

تخطط منصة “Kem” بفضل هذا التمويل الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة، تشمل هذه الأهداف تطوير تطبيقها الخاص لجعله أكثر فاعلية وسهولة لاستعماله من قبل المستخدمين وزيادة مستوى الأمان، بالإضافة إلى ذلك، تسعى المنصة إلى الدخول في أسواق جديدة داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، مما سيساهم في زيادة عدد المستخدمين وتعزيز وجودها في الساحة الإلكترونية على مستوى الإقليم بعد نجاحها النسبي في السوق الكويتية.

ومع تزايد الاستثمارات والابتكار المستمر في قطاع التقنية المالية، تتجه منصة”Kem” نحو تحقيق نجاحات ملموسة، والفترة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مكانتها بين منافسيها وفي تقديم تجربة استثنائية لمستخدميها في المنطقة.

شركة Kem، مقرها الكويت، تغلق جولة تمويل بقيمة مليون $ دولار من Maqamees Holdings.

تعمل https://t.co/cTvl47pa9O في قطاع التقنية المالية؛ توفر منصة إلكترونية للمدفوعات من نظير إلى نظير (P2P) بشكل فوري.https://t.co/5Zl0CF88C7 pic.twitter.com/8vNsXv6wUA — Innovation Hub SA (@ihubsa) September 1, 2023

قال سيث صادق (الرئيس التنفيذي): “هدفنا هو إعادة تعريف العلاقة بين منطقة الخليج والمال”، وأضاف: “لهذا السبب قمنا بإنشاء “كم”، أيضاً من أجل تسهيل عمليات تحويل الأموال بين الأفراد وجعلها فورية ومتاحة، ولقد شهدنا بالفعل تأثير “كيم” على سكان الكويت بعد إطلاق المنصة، ونرغب في مشاركة هذه الفوائد مع مزيد من الأشخاص في الخليج العربي”.

لمحة عن المشروع

تأسست منصة”Kem” في الكويت عام 2021 على يد ثلاثة رواد أعمال وهم: (سيث صادق، زين صادق، وجوج تشتشوا)، وتقدم المنصة خدمات الدفع الرقمي عبر تطبيقها الإلكتروني، مما يمكن المستخدمين من إرسال واستقبال الأموال بسهولة وأمان باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR، دون الحاجة إلى روابط دفع خاصة أو استخدام رمز IBAN.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المنصة تحظى بثقة كبيرة في قدراتها على تحقيق النجاح والتوسع في الأسواق الجديدة، حيث تضمنت هذه الجولة الاستثمارية شركة “Maqamees Holdings” كشريك رئيسي، بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين الدوليين البارزين.