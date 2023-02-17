“منتجى الدواجن” يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض بنسبة 30% بالأسواق

كشف اتحاد منتجي الدواجن، موعد انخفاض أسعار الفراخ والبيض في ظل التيسيرات التي تمنحها الحكومة مؤخرا لمنتجي القطاع لتحفيزهم للعودة إلى المنظومة للعمل والإنتاج.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن قرار الحكومة بمنع تحصيل الضريبة العقارية على مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات، أمر جيد وخطوة جيدة في فترة حرجة.

أضاف، أن هذا القرار سيُساهم في عودة المربين مرة أخرى، في ظل ارتفاع أسعار البيض والدواجن؛ وأنه لابد من السعي لحل أزمة المزارع وقطاع الدواجن؛ من خلال عودة الإنتاج مرة أخرى.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى وجود مبادرة لتوريد الدواجن خلال شهري مارس وأبريل المقبلين؛ بانخفاض من 20 إلى 30% عن الأسواق.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس استيراد كميات محددة من الدواجن لسد العجز المحتمل في الأسواق قبل شهر رمضان.

وقال محمد صالح، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تعد معادلة سعرية مرتبطة بمدخلات الإنتاج والتكلفة النهائية.

أشاد، بدور المنتجين في عودة وتنمية صناعة الدواجن، مطالبا بتحفيزهم ودعمهم، من خلال تدخل الحكومة للسيطرة على أسعار الأعلاف.

لفت إلى الدور المهم الذي تقوم به الحكومة لتذليل العقبات أمام مربي ومنتجي الدواجن، من خلال رفع الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن لمدة 3 أعوام.

وطالبت شركات مستوردة ومصانع البنوك بتيسير عمليات تدبير الدولار لتسريع الإفراجات الجمركية عن البضائع والخامات المستوردة خلال الفترة الحالية، لاستكمال ما بدأته الحكومة في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، لكن مازال الأمر يحتاج إلى تدبير الدولار لمختلف السلع لضمان توفرها في الأسواق وإحكام السيطرة على زيادات الأسعار نتيجة نقص المعروض.